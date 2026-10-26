Prima pagină » Actualitate » SRI, DIICOT și Poliția Română acuză Rusia de sabotaj după incendiul de lângă o filială a uzinei de armanent Romarm din Brașov. Doi bieloruși și un ucrainean, suspectați că au pus focul. Doi au fost prinși în Germania

SRI, DIICOT și Poliția Română acuză Rusia de sabotaj după incendiul de lângă o filială a uzinei de armanent Romarm din Brașov. Doi bieloruși și un ucrainean, suspectați că au pus focul. Doi au fost prinși în Germania

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Serviciul Român de Informații (SRI), DIICOT și Poliția Română acuză Federația Rusă că a coordonat o operațiune de sabotaj în România, care ar fi dus la provocarea incendiului izbucnit pe 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a companiei naționale ROMARM. Trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, sunt suspectați că au participat la această acțiune. Doi dintre ei au fost capturați în Germania, unde, potrivit anchetatorilor, pregăteau noi acte de sabotaj, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Potrivit comunicatelor transmise luni, 26 octombrie 2026, de SRI, DIICOT și Poliția Română, incendiul de pe platforma industrială din Brașov, care a afectat sediile mai multor societăți comerciale, nu ar fi fost un accident, ci rezultatul unei operațiuni de sabotaj coordonate din Federația Rusă.

SRI susține că, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj formată din cetățeni ai unor foste state sovietice, rezidenți în țări ale Uniunii Europene.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM”, transmite SRI.

Doi suspecți, arestați în Germania. Al treilea, localizat în Polonia

Ancheta desfășurată de procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul informativ al SRI, a dus la identificarea a trei persoane suspectate de implicare în incendierea obiectivului industrial din Brașov.

Este vorba despre doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, toți rezidenți în state membre ale Uniunii Europene.

Pe baza probelor administrate, judecătorii de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București au emis mandate europene de arestare în lipsă.

Doi dintre inculpați au fost identificați și arestați preventiv în Germania, în urma cooperării dintre autoritățile române și cele străine.

Potrivit DIICOT, cei doi pregăteau comiterea unor fapte similare în momentul în care au fost prinși.

În cazul celui de-al treilea inculpat, localizat în Polonia, autoritățile române au obținut luni, 26 octombrie, un mandat european de arestare.

Procurorii continuă cercetările pentru tentativă la acte de diversiune și fac demersurile necesare pentru aducerea celor trei în România.

SRI: Rețeaua avea pe lista de ținte fabrici de armament și obiective militare din Europa

Investigațiile serviciilor de informații indică faptul că incendiul din Brașov ar fi reprezentat doar una dintre misiunile atribuite membrilor rețelei.

Potrivit SRI, coordonatorii din Rusia stabiliseră mai multe ținte în România și în alte țări europene, inclusiv fabrici de armament, unități de producție din industria de apărare și alte obiective militare sau industriale.

„Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”, arată SRI.

La rândul lor, procurorii DIICOT confirmă că, din actele de urmărire penală, a rezultat că cei trei inculpați vizau și alte obiective de pe teritoriul României și al altor state membre UE.

Serviciul Român de Informații susține că acest caz face parte dintr-o campanie mai amplă de sabotaj coordonată de Federația Rusă în Europa.

În cursul anului 2026, instituțiile române ar fi identificat și alte tentative de sabotaj împotriva unor obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale și instalații utilizate pentru instruirea militarilor ucraineni.

Cum ar recruta Rusia persoane dispuse să comită sabotaje

În comunicatul său, SRI descrie și metodele prin care ar acționa rețelele de sabotaj coordonate din Federația Rusă.

Recrutarea s-ar realiza în principal prin intermediul rețelelor sociale, unde persoanelor vizate li se oferă inițial sume de bani pentru activități aparent inofensive, precum fotografierea sau supravegherea unor clădiri și obiective industriale.

Ulterior, sarcinile ar deveni tot mai periculoase, ajungând la distrugeri, incendieri și chiar asasinate.

În cazul în care persoanele recrutate refuză să execute ordinele primite, coordonatorii ar putea recurge la amenințări, presiuni sau șantaj.

Potrivit SRI, rețelele exploatează în special vulnerabilitățile financiare, dependențele sau antecedentele infracționale ale celor recrutați.

Pentru a evita identificarea, membrii unor asemenea grupări ar utiliza documente și rezervări pe numele altor persoane, mijloace de plată greu de urmărit, cartele telefonice provenite din alte state și aplicații de mesagerie criptată.

SRI subliniază însă că aceste elemente trebuie analizate împreună și în context, întrucât niciunul dintre ele nu reprezintă, separat, o dovadă de implicare în activități de sabotaj.

MAI anunță măsuri suplimentare de securitate la obiective strategice

În urma identificării acestei rețele, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat intensificarea măsurilor de securitate în jurul unor obiective considerate sensibile.

Sunt vizate în special infrastructurile critice, platformele industriale din domeniul apărării, principalele căi de transport și marile depozite logistice din România.

MAI susține că structurile sale operative colaborează permanent cu SRI, DIICOT, Ministerul Apărării Naționale și partenerii internaționali din NATO și Uniunea Europeană, pentru identificarea și prevenirea unor noi tentative de sabotaj.

„Asigurăm opinia publică că situația operativă este pe deplin sub control”, transmite Ministerul Afacerilor Interne, care precizează că mecanismele de alertă timpurie și intervenție rapidă sunt funcționale.

Autoritățile le solicită cetățenilor și operatorilor economici să anunțe la 112 orice activitate suspectă, inclusiv supravegherea neautorizată a unor obiective strategice sau identificarea unor colete suspecte în apropierea platformelor industriale.

Autoritățile române vorbesc despre o campanie de război hibrid a Rusiei

Potrivit SRI, acțiunile atribuite rețelelor de sabotaj coordonate din Federația Rusă urmăresc intimidarea statelor europene, afectarea capacităților lor de apărare și slăbirea contribuției acestora la securitatea regională.

MAI consideră că incidentul de la Brașov se înscrie în tipologia altor cazuri investigate anterior și atribuite Rusiei, în contextul intensificării amenințărilor de război hibrid.

SRI, DIICOT, Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de Informații a Apărării continuă investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a operațiunilor de sabotaj și pentru a identifica toate persoanele implicate.

Comentarii 2
  • Marius George

    Asa si !???? Daca erati baieti asa ceva nu ajungea in presa unu si doi daca nu i-ati prins pe teritoriu Romaniei in fapt ..sunt simple supozitii ! Un aticol fix ca un supozitor …in afara ca discrediteaza institutiile …ne arata cat de pregatiti sunt aceste minti luminate cu lanterna!Sincer mi-ar fi jena sa lucrez intr-o „asemenea” institutie……ACUZA Rusia …..amarastenilor …tufe de Venetia.

  • Cristian Iacib

    Încă o dată, dacă trimiți arme în Ucraina apoi cred ca te poți aștepta ca navele care le transportă sau fabricile care le produc să fie atacate. E prea greu? Nu numai pentru voi cu și pentru Nicușor pentru care nimic nu e ușor. Hai, mai schimbați placa.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Guvernul Niculescu, în pericol să piardă sprijinul coaliției. PSD și PNL pregătesc evaluări decisive
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Ce sporuri se calculează la pensie. Lista completă a veniturilor care pot fi valorificate
Mediafax
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Click
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
Digi24
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Ce se întâmplă doctore
Cine va moșteni averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Ce spune fostul ei partener despre bunurile dispărute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
De ce a clasat Cuza cazul asasinării lui Barbu Catargiu? Controversele unei anchete
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
LEGE Senatul a adoptat prelungirea interdicției de a cumpăra antivirusuri și echipamente informatice din Rusia până în 2035
18:45
Senatul a adoptat prelungirea interdicției de a cumpăra antivirusuri și echipamente informatice din Rusia până în 2035
EXCLUSIV Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
18:43
Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
FLASH NEWS Capitalul românesc, pariul patronatelor pentru relansarea economiei. Concordia, la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu: „Afacerile locale au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa”
18:31
Capitalul românesc, pariul patronatelor pentru relansarea economiei. Concordia, la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu: „Afacerile locale au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa”
FLASH NEWS Cum este privit rezultatul alegerilor din Serbia la Kiev și Moscova. Zelenski spune că sârbii au deschis „un nou capitol în istoria țării”. Mesajul transmis de Kremlin
18:30
Cum este privit rezultatul alegerilor din Serbia la Kiev și Moscova. Zelenski spune că sârbii au deschis „un nou capitol în istoria țării”. Mesajul transmis de Kremlin
CONTROVERSĂ Cerința lui Putin care ar putea lovi direct România. Cotidianul britanic The Telegraph susține că la viitoarele discuții de pace, Rusia va cere, probabil, ca prezența NATO în Europa să fie redusă la nivelul din 1997. Pe atunci țara noastră nu era membră a Alianței
17:55
Cerința lui Putin care ar putea lovi direct România. Cotidianul britanic The Telegraph susține că la viitoarele discuții de pace, Rusia va cere, probabil, ca prezența NATO în Europa să fie redusă la nivelul din 1997. Pe atunci țara noastră nu era membră a Alianței
VIDEO Prima apariție a lui Ilie Bolojan în Plenul Parlamentului, de la predarea mandatului de premier. USR-iștii s-au înghesuit să îl salute, unii liberali nici nu l-au băgat în seamă. Fostul prim-ministru a întârziat o oră
17:51
Prima apariție a lui Ilie Bolojan în Plenul Parlamentului, de la predarea mandatului de premier. USR-iștii s-au înghesuit să îl salute, unii liberali nici nu l-au băgat în seamă. Fostul prim-ministru a întârziat o oră

Cele mai noi

Trimite acest link pe