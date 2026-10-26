SRI, DIICOT și Poliția Română acuză Rusia de sabotaj după incendiul de lângă o filială a uzinei de armanent Romarm din Brașov. Doi bieloruși și un ucrainean, suspectați că au pus focul. Doi au fost prinși în Germania

Serviciul Român de Informații (SRI), DIICOT și Poliția Română acuză Federația Rusă că a coordonat o operațiune de sabotaj în România, care ar fi dus la provocarea incendiului izbucnit pe 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a companiei naționale ROMARM. Trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, sunt suspectați că au participat la această acțiune. Doi dintre ei au fost capturați în Germania, unde, potrivit anchetatorilor, pregăteau noi acte de sabotaj, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Potrivit comunicatelor transmise luni, 26 octombrie 2026, de SRI, DIICOT și Poliția Română, incendiul de pe platforma industrială din Brașov, care a afectat sediile mai multor societăți comerciale, nu ar fi fost un accident, ci rezultatul unei operațiuni de sabotaj coordonate din Federația Rusă.

SRI susține că, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj formată din cetățeni ai unor foste state sovietice, rezidenți în țări ale Uniunii Europene.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM”, transmite SRI.

Doi suspecți, arestați în Germania. Al treilea, localizat în Polonia

Ancheta desfășurată de procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul informativ al SRI, a dus la identificarea a trei persoane suspectate de implicare în incendierea obiectivului industrial din Brașov.

Este vorba despre doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, toți rezidenți în state membre ale Uniunii Europene.

Pe baza probelor administrate, judecătorii de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București au emis mandate europene de arestare în lipsă.

Doi dintre inculpați au fost identificați și arestați preventiv în Germania, în urma cooperării dintre autoritățile române și cele străine.

Potrivit DIICOT, cei doi pregăteau comiterea unor fapte similare în momentul în care au fost prinși.

În cazul celui de-al treilea inculpat, localizat în Polonia, autoritățile române au obținut luni, 26 octombrie, un mandat european de arestare.

Procurorii continuă cercetările pentru tentativă la acte de diversiune și fac demersurile necesare pentru aducerea celor trei în România.

SRI: Rețeaua avea pe lista de ținte fabrici de armament și obiective militare din Europa

Investigațiile serviciilor de informații indică faptul că incendiul din Brașov ar fi reprezentat doar una dintre misiunile atribuite membrilor rețelei.

Potrivit SRI, coordonatorii din Rusia stabiliseră mai multe ținte în România și în alte țări europene, inclusiv fabrici de armament, unități de producție din industria de apărare și alte obiective militare sau industriale.

„Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”, arată SRI.

La rândul lor, procurorii DIICOT confirmă că, din actele de urmărire penală, a rezultat că cei trei inculpați vizau și alte obiective de pe teritoriul României și al altor state membre UE.

Serviciul Român de Informații susține că acest caz face parte dintr-o campanie mai amplă de sabotaj coordonată de Federația Rusă în Europa.

În cursul anului 2026, instituțiile române ar fi identificat și alte tentative de sabotaj împotriva unor obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale și instalații utilizate pentru instruirea militarilor ucraineni.

Cum ar recruta Rusia persoane dispuse să comită sabotaje

În comunicatul său, SRI descrie și metodele prin care ar acționa rețelele de sabotaj coordonate din Federația Rusă.

Recrutarea s-ar realiza în principal prin intermediul rețelelor sociale, unde persoanelor vizate li se oferă inițial sume de bani pentru activități aparent inofensive, precum fotografierea sau supravegherea unor clădiri și obiective industriale.

Ulterior, sarcinile ar deveni tot mai periculoase, ajungând la distrugeri, incendieri și chiar asasinate.

În cazul în care persoanele recrutate refuză să execute ordinele primite, coordonatorii ar putea recurge la amenințări, presiuni sau șantaj.

Potrivit SRI, rețelele exploatează în special vulnerabilitățile financiare, dependențele sau antecedentele infracționale ale celor recrutați.

Pentru a evita identificarea, membrii unor asemenea grupări ar utiliza documente și rezervări pe numele altor persoane, mijloace de plată greu de urmărit, cartele telefonice provenite din alte state și aplicații de mesagerie criptată.

SRI subliniază însă că aceste elemente trebuie analizate împreună și în context, întrucât niciunul dintre ele nu reprezintă, separat, o dovadă de implicare în activități de sabotaj.

MAI anunță măsuri suplimentare de securitate la obiective strategice

În urma identificării acestei rețele, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat intensificarea măsurilor de securitate în jurul unor obiective considerate sensibile.

Sunt vizate în special infrastructurile critice, platformele industriale din domeniul apărării, principalele căi de transport și marile depozite logistice din România.

MAI susține că structurile sale operative colaborează permanent cu SRI, DIICOT, Ministerul Apărării Naționale și partenerii internaționali din NATO și Uniunea Europeană, pentru identificarea și prevenirea unor noi tentative de sabotaj.

„Asigurăm opinia publică că situația operativă este pe deplin sub control”, transmite Ministerul Afacerilor Interne, care precizează că mecanismele de alertă timpurie și intervenție rapidă sunt funcționale.

Autoritățile le solicită cetățenilor și operatorilor economici să anunțe la 112 orice activitate suspectă, inclusiv supravegherea neautorizată a unor obiective strategice sau identificarea unor colete suspecte în apropierea platformelor industriale.

Autoritățile române vorbesc despre o campanie de război hibrid a Rusiei

Potrivit SRI, acțiunile atribuite rețelelor de sabotaj coordonate din Federația Rusă urmăresc intimidarea statelor europene, afectarea capacităților lor de apărare și slăbirea contribuției acestora la securitatea regională.

MAI consideră că incidentul de la Brașov se înscrie în tipologia altor cazuri investigate anterior și atribuite Rusiei, în contextul intensificării amenințărilor de război hibrid.

SRI, DIICOT, Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de Informații a Apărării continuă investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a operațiunilor de sabotaj și pentru a identifica toate persoanele implicate.