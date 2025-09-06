Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani

Dacă ai un hectar de teren arabil, atunci ar putea exista posibilitatea să primești peste 10.000 de euro pentru a face o pădure. De altfel, ai putea primi și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani. În prima etapă, au fost depuse, deja, o mie de proiecte, fiind semnate contracte pentru 11.000 de hectare, precizează Ziarul Financiar.

În condițiile în care dispui de hectare de teren arabil, atunci poți beneficia de bani, dacă te vei înscrie în programul PNRR. Practic, cetățenii care dispun de pământ arabil au posibilitatea să primească peste 10.000 de euro per hectarul de teren arabil transformat în pădure. De asemenea, cetățenii mai pot primi și o subvenție în valoare de 190 de euro pe an (circa 964 de lei), timp de 12 ani. De menționat faptul că suprafața eligibilă pentru contract este de 0,5 hectare.

La data de 23 ianuarie 2026, programul se va încheia.

Bani pentru fiecare hectar de teren arabil unde poate fi făcută o pădure

Ministerul Mediului dispune de 325 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru împădurirea a 27.000 de hectare. Inițial, România solicitase circa 500 de milioane de euro pentru o suprafață mult mai mare. Și anume, 56.700 de hectare de suprafețe noi de teren împădurite sau reîmpădurite, arată Ziarul Financiar.

În prima etapă au fost semnate contracte pentru o suprafață de 11.000 de hectare. Printre cetățenii care au semnat un astfel de contract se numără și Lucian Gîrneață, care va împăduri 70 de hectare de teren (cu salcăm) în comunele Slobozia-Ciorăşti şi Gugeşti, din judeţul Vrancea. Este una dintre persoanele fizice care au beneficiat de acești bani.

Autorul recomandă:

Cu cât se vinde un hectar de teren în România, în 2025

Strategia Europeană pentru Reziliența Apei. 2022, 2023 și 2024, cei mai SECETOȘI ani din istoria recentă a României

Economia României gâfâie: creșterea a fost de numai 1,4% în prima jumătate din 2025. Ce sectoare au contribuit

Dezastru în Delta Dunării. Canale secate, lacuri impracticabile, flora și fauna distruse. Scandalul Bâstroe, rădăcina unei crize ecologice? Fost guvernator: „Delta nu mai are apă!”

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ