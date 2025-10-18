Al doilea INCENDIU, în mai puțin de 48 de ore de la explozia din Rahova. O persoană a MURIT, după ce o magazie din Ilfov a luat foc

Al doilea incendiu a avut loc în zona Capitalei, la nici 48 de ore de la explozia din cartierul Rahova. O magazie din Ilfov a luat foc și a afectat și un cămin de bătrâni din apropiere, de unde au fost evacuate 30 de persoane.

UPDATE: „În urma acțiunilor de stingere a incendiului, în magazia anexată spațiului de locuit a fost identificată o persoană decedată.

Au fost evacuate 34 de persoane (31 de pacienți cu probleme psihice si 3 angajați).

2 persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD (atac de panică)

Incendiul a fost lichidat”, au transmis autoritățile.

Știre inițială:

O magazie din localitatea Cornetu, județul Ilfov a luat foc, sâmbătă, 18 octombrie. Cu doar câteva ore mai devreme, un alt incendiu a afectat subsolul unei clădiri cu 10 etaje. Cele două incidente s-au întâmplat la mai puțin de 48 de ore de la explozia din blocul din sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia au murit 3 persoane și au fost rănite 15.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o construcție pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, jud. Ilfov.

Au fost evacuate dintr-o clădire învecinată cu destinația de cămin de bătrâni un număr de 30 de persoane.

Incendiul s-a manifestat la o magazie, pe o suprafață de aproximativ 20 mp, iar in acest moment este localizat”, a transmis ISU.

Mesaj Ro-Alert emis în timpul incendiului din sectorul 6

Un incendiu a izbucnit în zona Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei la subsolul unui hotel, unde se află un centru SPA. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. Pentru informarea populației din proximitate s-a emis un mesaj Ro-Alert.

„Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 70 mp, în două camere ale saunei și un hol de acces. Până în acest moment, o persoană, angajată a obiectivului, a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare (aprox. 7%), fiind preluată de echipajele medicale aflate la fața locului.

Din clădirea în cauză au fost evacuate 45 de persoane.

