Îngrijorați de creșterea alarmantă a valorii taxelor și impozitelor din 2026, unii contribuabili au inventat o metodă ingenioasă prin care să eludeze plata impozitelor locale.

Ministrul Dezvoltării îi critică public pe unii contribuabili care, susține acesta, fentează plata impozitelor locale și a dat și un exemplu în acest sens. Totuși, Cseke Attila a avertizat românii vizați că măsurile din pachetul fiscal 3 al premierului Bolojan, publicat marți seară, vor rezolva această delicată problemă.

Ministrul Dezvoltării: „Este un fenomen răspândit”

„Avem o categorie de contribuabili care an de an își plătesc impozitele locale chiar în primele luni – sunt cetățeni conștiincioși cu mult bun simț și cărora le mulțumim. Dar avem și o altă categorie de contribuabili care fentează plata acestor impozite locale și vorbesc și de situația anterioară creșterii acestor impozite. Astăzi, conform legislației, există posibilitatea ca un contribuabil care a achiziționat un autoturism cu o capacitate cilindrică detul de mare – peste 2000 de centrimetri cubi – unde impozitul este mai ridicat, există posibilitatea de exemplu a achiziționării a unei asemenea mașini și a scoaterii în evidență a primăriei în decembrie pentru a nu plăti impozit, iar în ianuarie același cetățean să-l pună din nou în evidența primăriei. Se fentează bugetul local, în condițiile în care avem contribuabili care nu-și permit și nu-și doresc mașini cu o asemenea capacitate și își plătesc impozitul în fiecare an”, a declarat Cseke Attila (foto), la Digi24.

Pachetul 3 Bolojan va rezolva problema

Ministrul Dezvoltării a avertizat însă că trucul nu va mai funcționa, cu ajutorul pachetului fiscal 3 de reformă în administrația centrală și locală.

„Este un fenomen răspândit din ceea ce am primit mesaje și sesizări de-a lungul timpului pe acest subiect și evident că la nivelul comunității locale oamenii văd acest lucru și atunci cei care care sunt plătitori de bună credință… cum se simt acei oameni când văd că unii pot să fenteze într-un asemenea hal. Acest pachet rezolvă această problemă și nu se va mai întâmpla acest lucru”, a conchis Cseke.

