Luni, 2 martie, va avea loc la Palatul Victoria o şedinţă de lucr la care vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor, de la 9.30. Tema întâlnirii este situația românilor blocați în Orientul Mijlociu.

Ședința a fost convocată de premierul Ilie Bolojan, după ce ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declart duminică seara, în cadrul unei conferinţe de la sediul ministerului, că toți cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunțat că va opera zboruri speciale pentru aducerea în țară a cetățenilor români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.

După obținerea aprobărilor autorităților egiptene pentru cursele speciale Cairo – București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Aeroportul Otopeni în dimineața zilei de luni, a anunțat compania duminică într-un comunicat.

