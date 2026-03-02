Prima pagină » Actualitate » Miniştrii se strâng la Palatul Victoria ca să discute despre cum îi readuc în ţară pe românii blocaţi în conflictul din Orientul Mijlociu

Luiza Dobrescu
02 mart. 2026, 08:11, Actualitate
Luni, 2 martie, va avea loc la Palatul Victoria o şedinţă de lucr la care vor participa viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor, de la 9.30. Tema întâlnirii este situația românilor blocați în Orientul Mijlociu. 

Ședința a fost convocată de premierul Ilie Bolojan, după ce ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declart duminică seara, în cadrul unei conferinţe de la sediul ministerului, că toți cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM a anunțat că va opera zboruri speciale pentru aducerea în țară a cetățenilor români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.

După obținerea aprobărilor autorităților egiptene pentru cursele speciale Cairo – București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Aeroportul Otopeni în dimineața zilei de luni, a anunțat compania duminică într-un comunicat.

Zborurile TAROM pentru repatrierea românilor prinși în războiul din Orientul Mijlociu, reprogramate din cauza blocajelor la frontieră

Alertă MAE pentru românii prinși în Israel în contextul războiului din Orientul Mijlociu: Contactați de urgență Consulatul de la Haifa

RĂZBOI Beirutul și alte 50 de orașe libaneze, sub bombardamente israeliene, după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa
09:39
Beirutul și alte 50 de orașe libaneze, sub bombardamente israeliene, după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa
MILITAR Culisele operațiunii „Răgetul Leului", cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria Israelului. „A fost fracturată capacitatea Iranului de a contracara acțiunile ulterioare"
09:31
Culisele operațiunii „Răgetul Leului", cea mai mare misiune de luptă aeriană din istoria Israelului. „A fost fracturată capacitatea Iranului de a contracara acțiunile ulterioare"
NEWS ALERT Liderul Hezbollah, ucis în ofensiva israeliană din Liban. Cine era Mohammad Raad
09:03
Liderul Hezbollah, ucis în ofensiva israeliană din Liban. Cine era Mohammad Raad
SPORT FCSB a ratat play-off-ul. Gigi Becali îl vrea pe Mirel Rădoi manager general
08:49
FCSB a ratat play-off-ul. Gigi Becali îl vrea pe Mirel Rădoi manager general
CONTROVERSĂ Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm" din SUA. Sprijin fragil în sodaje
08:43
Războiul din Iran, testul politic major pentru Trump înaintea alegerilor „midterm" din SUA. Sprijin fragil în sodaje
RĂZBOI Baza RAF Akrotiri, din Cipru, a forțelor britanice, atacată de drone iraniene. Londra ridică nivelul de alertă
08:10
Baza RAF Akrotiri, din Cipru, a forțelor britanice, atacată de drone iraniene. Londra ridică nivelul de alertă

