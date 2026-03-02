2 Martie, calendarul zilei: Jon Bon Jovi împlinește 64 de ani, Daniel Craig 58. Liviu Corneliu Babeş îşi dă foc, ca protest faţă de regimul comunist

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 2 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jon Bon Jovi, născut pe 2 martie 1962, în New Jersey, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști rock americani. În 1983 a fondat trupa Bon Jovi, alături de Richie Sambora, David Bryan, Tico Torres și Alec John Such. Succesul internațional a venit odată cu albumul Slippery When Wet (1986), care a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din istoria rockului. Piese precum Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name și Wanted Dead or Alive au devenit imnuri ale generației anilor ‘80. Ulterior, albumul New Jersey (1988) a consolidat statutul trupei pe scena mondială. Pe lângă activitatea alături de trupă, Jon Bon Jovi a lansat și albume solo, precum Blaze of Glory (1990), al cărui cântec principal a fost nominalizat la premiile Oscar și a câștigat un Glob de Aur. De-a lungul carierei, a explorat și actoria, apărând în filme și seriale de televiziune. Este recunoscut pentru implicarea sa filantropică prin Fundația Jon Bon Jovi Soul, care sprijină persoane aflate în dificultate. Cu o carieră de peste 40 de ani și peste 100 de milioane de albume vândute la nivel global, Jon Bon Jovi rămâne o figură emblematică a rockului internațional.

Daniel Craig, născut pe 2 martie 1968, în Anglia, este unul dintre cei mai apreciați actori britanici contemporani. A crescut în Liverpool și a fost atras de teatru încă din adolescență. Cariera sa a început în anii ‘90, cu roluri în producții britanice de televiziune și film, însă consacrarea internațională a venit în 2006, când a fost ales să îl interpreteze pe James Bond în filmul Casino Royale. Interpretarea sa a adus o abordare mai realistă și mai intensă a celebrului agent 007, iar filmul a avut un succes major de box office. Craig a continuat cu alte producții din serie, precum Quantum of Solace, Skyfall, Spectre și No Time to Die, ultimul marcând încheierea mandatului său în rolul lui Bond. A avut apariții notabile în filme precum thrillerul The Girl with the Dragon Tattoo (2011) sau comedia polițistă Knives Out (2019), unde l-a interpretat pe detectivul Benoit Blanc, rol reluat ulterior într-o continuare de succes. De-a lungul carierei, Craig a fost apreciat pentru intensitatea jocului actoricesc, prezența scenică și capacitatea de a aduce profunzime personajelor sale.

Pe 2 martie 1989, Liviu Cornel Babeș, electrician și pictor amator din Brașov, a recurs la un gest extrem de protest împotriva regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. În timp ce se afla pe pârtia de schi Bradu din Poiana Brașov, s-a autoincendiat, atrăgând atenția asupra opresiunii și a violenței sistemului comunist. În apropierea corpului său, a lăsat o pancartă cu mesajul “Stop Murder! Brașov = Auschwitz”, comparând represiunea din România cu ororile lagărelor naziste. Liviu Cornel Babeș nu a supraviețuit gestului său, dar acțiunea sa a devenit un simbol al rezistenței pașnice împotriva dictaturii. După Revoluția din 1989 și căderea regimului comunist, gestul său a fost recunoscut oficial: în 1997, a fost declarat erou-martir, iar memoria sa este comemorată anual în Brașov și în întreaga țară, fiind un exemplu de curaj și sacrificiu în lupta pentru libertate și demnitate. Povestea sa a inspirat numeroase articole, documentare și expoziții dedicate victimelor regimului comunist, evidențiind riscurile și suferința celor care au încercat să se opună opresiunii prin gesturi extreme de protest.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1931: Mihail Gorbaciov 🇷🇺🗣 conducătorul Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991

🎂1942: Lou Reed 🇺🇸🎤 chitaristul și vocalistul formației The Velvet Underground

🎂1945: Corneliu „Bibi” Ionescu 🇷🇴🎸 Membru fondator (1962-1963) al trupei rock bucureștene Sfinx, singurul care nu a părăsit formația până la destrămarea ei, la începutul anilor ’90

🎂1945: Nicolae Mischie 🇷🇴🗣

🎂1949: Rory Gallagher 🇮🇪🎸🪕🎷 multi-instrumentalist de blues, skiffle și rock, compozitor și producător muzical, foarte influent în genurile muzicale pe care le-a practicat. A murit la doar 47 de ani

🎂1962: Jon Bon Jovi 🇺🇸🎤 ales de revista „People” între primii 50 cei mai frumoși oameni din lume în 1996, iar în 2000 aceeași revistă l-a desemnat cel mai sexy star rock

🎂1966: Emilia Popescu 🇷🇴🎭🎬

🎂1968: Daniel Craig 🇬🇧🇺🇸🎬 devenit cunoscut prin interpretarea lui James Bond

🎂1977: Chris Martin 🇬🇧🎤 (Coldplay)

🎂1981: Bryce Dallas Howard 🇺🇸🎬 fiica regizorului Ron Howard. The Village (2004), Lady in the Water (2006), Jurasic World Dominion (2022)

🎂1989: Zie Diabate 🇨🇮⚽️

Decese 🕯

🕯️1916: Regina Elisabeta 🇷🇴♛ soția regelui Carol I al României

🕯️1939: Howard Carter 🇬🇧🔨 cunoscut drept descoperitor al mormântului lui Tutankhamon

🕯️1982: Philip K. Dick 🇺🇸✒️ a explorat teme sociologice, politice și metafizice în romane dominate de corporații monopoliste, guverne autoritariste și stări de conștiință alterată

🕯️1989: Liviu Cornel Babeș 🇷🇴🎨 electrician și pictor amator, s-a autoincendiat pe pârtia de schi Bradu din Poiana Brașov în semn de protest față de regimul comunist, lăsând în urma lui o pancartă cu mesajul „Stop Murder! Brașov = Auschwitz.”. A fost declarat erou-martir, în 1997

🕯️1991: Serge Gainsbourg 🇫🇷🎤

🕯️1992: Sandy Dennis 🇺🇸🎬 oscar rol secundar Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966). A murit la 54 de ani, de cancer ovarian

Calendar 🗒

🗒1716: Apare lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, prima monografie geografică la români, scrisă în limba latină, la cererea Academiei din Berlin. Lucrarea este alcătuită din trei părți și este însoțită de prima hartă a Moldovei

🗒1836: Statul Texas și-a declarat independența față de Mexic, sub denumirea de Republica Texas

🗒1855: Alexandru al II-lea devine țar al Rusiei

🗒1917: În urma revoluției ruse din februarie, țarul Nicolae al II-lea al Rusiei abdică în favoarea fratelui său Mihail

🗒1919: A avut loc, la Moscova, Conferința internațională a partidelor și organizațiilor comuniste. S-a creat Internaționala a III-a Comunistă

🗒1941: În urma rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941, conducătorul statului, generalul Ion Antonescu, organizează un plebiscit cu privire la politica internă. 90% dintre votanți s-au pronunțat pentru politica guvernului Antonescu și împotriva legionarilor

🗒1946: Ho Chi Minh este ales președinte al Vietnamului de Nord

🗒1949: România comunistă: A fost adoptată legea de expropriere a moșiilor mai mari de 50 de ha

🗒1958: Au debutat programele emise de Studioul teritorial Târgu Mureş al Radiodifuziunii Române

🗒1969: Primul zbor al supersonicului franco-britanic de călători, Concorde 001, care va depăși viteza sunetului la 1 octombrie 1969

🗒1973: Începutul retragerii trupelor americane din Vietnam (proces ce va dura până în 29 martie 1973), ca urmare a tratatului încheiat la Paris, ce încheia războiul din Vietnam (1957-1973)

🗒1986: Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a semnat „Australia Bill”, ce reglementează relațiile politice și juridice ale Marii Britanii cu Australia

🗒1989: Brașoveanul Liviu Corneliu Babeș și-a dat foc pe pârtia Bradul din Poiana Brașov, în semn de protest față de regimul comunist

🗒1992: Începutul războiului din Transnistria

🗒2003: Irakul afirmă că va renunța la distrugerea rachetelor Al Samoud 2 în cazul în care SUA lansează o ofensivă unilaterală

