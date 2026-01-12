Tăvălugul noilor taxe și impozite decise de Guvern continuă să provoace furie și consternare. Deși, oficial, creșterea anunțată de Guvern este de numai 80%, în practică oamenii s-au trezit că au de plătit sume colosale. De exemplu, o familie de ploieșteni reclamă faptul că a avut un adevărat șoc atunci când a aflat ce impozite are de plătit la primăria locală în 2026.

Astfel, arată familia din Prahova pentru observatorulph, aceasta a aflat că de are de plătit, potrivit datelor ghiseul.ro, o sumă de 20 de ori mai mare decât cea care ar fi însemnat o creștere de 80%, precum cea anunțată oficial de Guvernul Bolojan.

Impozit de 39.713 lei decis pe baza coeficientului maxim permis de lege

„Împreună cu soțul meu dețin, în afara locuinței de domiciliu, alte câteva proprietăți închiriate în scop comercial, adică nerezidențiale, toate în Ploiești. În anul 2025, impozitul pe proprietăți plătit de mine pentru acestea a fost de 960 de lei, iar soțul meu a plătit 1.082 lei. În total, am plătit 2.042 lei. În anul 2026, impozitul afișat pe site-ul Ghiseul.ro pentru mine este de 19.792 lei, iar pentru soțul meu 19.921 lei de lei, sume care atenție! includ bonificația de 10%! Suma totală de plată pentru mine și soțul meu e de 39.713 lei – asta dacă plătim integral până la 31 martie 2026. Ceea ce înseamnă o creștere de 2.000% , a declarat ploieșteanca pentru sursa citată.

În plus, aceasta are de plată, pe lângă impozitele locale, și impozit de 10% pentru venituri obținute din chirii, respectiv CASS tot de 10%. Proprietara acestor clădiri critică faptul că autoritățile locale au aplicat un coeficient maxim de 1,3 pentru spațiile nerezidențiale din Ploiești deținute de persoane fizice.

Vreau să știu de ce nu se respectă local ceea ce s-a comunicat de către Guvern, adică majorarea impozitului pe proprietate de 80% pentru toți cetățenii?, întreabă aceasta.

