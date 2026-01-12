Prima pagină » Actualitate » S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei

S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei

12 ian. 2026, 16:28, Actualitate
S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
Haos la taxe în Constanța: oamenii puși pe drumuri pentru o hârtie în plus

Tăvălugul noilor taxe și impozite decise de Guvern continuă să provoace furie și consternare. Deși, oficial, creșterea anunțată de Guvern este de numai 80%, în practică oamenii s-au trezit că au de plătit sume colosale. De exemplu, o familie de ploieșteni reclamă faptul că a avut un adevărat șoc atunci când a aflat ce impozite are de plătit la primăria locală în 2026. 

Astfel, arată familia din Prahova pentru observatorulph, aceasta a aflat că de are de plătit, potrivit datelor ghiseul.ro, o sumă de 20 de ori mai mare decât cea care ar fi însemnat o creștere de 80%, precum cea anunțată oficial de Guvernul Bolojan.

Impozit de 39.713 lei decis pe baza coeficientului maxim permis de lege

„Împreună cu soțul meu dețin, în afara locuinței de domiciliu, alte câteva proprietăți închiriate în scop comercial, adică nerezidențiale, toate în Ploiești. În anul 2025, impozitul pe proprietăți plătit de mine pentru acestea a fost de 960 de lei, iar soțul meu a plătit 1.082 lei. În total, am plătit 2.042 lei. În anul 2026, impozitul afișat pe site-ul Ghiseul.ro pentru mine este de 19.792 lei, iar pentru soțul meu 19.921 lei de lei, sume care atenție! includ bonificația de 10%! Suma totală de plată pentru mine și soțul meu e de 39.713 lei – asta dacă plătim integral până la 31 martie 2026. Ceea ce înseamnă o creștere de 2.000% , a declarat ploieșteanca pentru sursa citată. 

În plus, aceasta are de plată, pe lângă impozitele locale, și impozit de 10% pentru venituri obținute din chirii, respectiv CASS tot de 10%. Proprietara acestor clădiri critică faptul că autoritățile locale au aplicat un coeficient maxim de 1,3 pentru spațiile nerezidențiale din Ploiești deținute de persoane fizice.

Vreau să știu de ce nu se respectă local ceea ce s-a comunicat de către Guvern, adică majorarea impozitului pe proprietate de 80% pentru toți cetățenii?, întreabă aceasta.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Află cu cât au crescut taxele și impozitele pe anul 2026 în funcție de orașul în care locuiești. Cât se plătește în București

Taxele cresc și mai mult de la anul: Guvernul anunță trecerea la impozitarea clădirilor și terenurilor la valoarea de piață pentru persoanele fizice, de la 1 ianuarie 2027

Recomandarea video

Citește și

TOP România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
16:32
România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
FLASH NEWS Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”
16:01
Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”
TRANSPORT Ciprian Șerban anunță startul pentru proiectarea lotului 1D al Autostrăzii „Unirii”-A8
15:49
Ciprian Șerban anunță startul pentru proiectarea lotului 1D al Autostrăzii „Unirii”-A8
JUSTIȚIE Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției
15:34
Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției
SCANDALOS Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
15:30
Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Adevărul simplu și trist: De ce cred oamenii în teoriile conspirației?
FLASH NEWS Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
17:05
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
FLASH NEWS DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
16:58
DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
LIVE UPDATE 🚨 Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă
16:49
🚨 Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă
ECONOMIE Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi
16:41
Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi
MILITAR The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
15:58
The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
ECONOMIE Consilierul lui Isărescu de la BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor ’60 a lui Ceaușescu
15:56
Consilierul lui Isărescu de la BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor ’60 a lui Ceaușescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe