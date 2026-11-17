Radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat 11 ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina în noaptea de luni spre marți. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

”În cursul nopții de luni, 16 noiembrie, spre marți, 17 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat patru ținte aeriene la aproximativ 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, Ucraina, iar ulterior, șapte ținte la aproximativ 10 kilometri nord-est de localitatea Ismail, Ucraina, în apropierea frontierei cu România”, a transmis MApN.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru a monitoriza situația.

Mesaj RO-Alert transmis în Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru activarea măsurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 23:36, locuitorii din zona vizată au primit un mesaj RO-Alert privind pericolul aerian. Alerta a fost ridicată la ora 00:07, marți, 17 noiembrie, după aproximativ 31 de minute.

Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00.07.