În limba română există un grup de cuvinte considerate moștenite din substratul daco-tracic, adică din limba vorbită în spațiul carpato-danubian înainte de cucerirea romană și în perioada romanizării.

Unele din aceste cuvinte sunt folosite zilnic, fără ca majoritatea românilor să știe că ar putea avea o vechime de aproape 2.000 de ani.

Nu există o listă completă și unanim acceptată de lingviști. Limba dacilor nu s-a păstrat în texte suficient de ample pentru a putea demonstra originea fiecărui cuvânt.

Unele etimologii sunt considerate probabile, altele sunt controversate.

Care sunt cuvintele întâlnite în repertoriile lingvistice dedicate substratului traco-dacic

Aceste cuvinte sunt ordonate alfabetic, mai jos. Lista include atât termeni considerați autohtoni de cei mai mulți dintre specialiști, cât și cuvinte a căror origine este încă discutată.

Deoarece nu există texte extinse scrise în limba dacă, lingviștii (precum B.P. Hașdeu, Ioan I. Russu, Al. Rosetti și Grigore Brâncuș) au identificat aceste cuvinte prin eliminarea împrumuturilor ulterioare și prin comparația cu limba albaneză.