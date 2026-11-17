Războiul din Ucraina a intrat marți, 17 noiembrie 2026, în a 1727-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rușii au reluat atacurile asupra capitalei Ucrainei. Două poduri importante din Kiev au fost lovite, luni seară, cu rachetele, potrivit unui mesaj postat pe Telegram, aproape de miezul nopții, de primarul Vitali Kliciko. „Loviturile au atins podurile Nord și Sud din capitală. În urma atacului inamic, sisteme de infrastructură critică au fost avariate. Alimentarea cu apă și încălzirea sunt perturbate în mai multe cartiere”, a spus primarul.

Jurnaliști ai AFP au auzit mai multe explozii puternice.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Zelenski: „Va exista răspunsul nostru”

Anterior, Volodimir Zelenski avertizase cu privire la posibile lovituri rusești iminente: „În această seară, în timpul nopții și pe tot parcursul zilei de mâine (n.r. – marți), vă rugăm să fiți atenți la alertele privind pericolul de rachete. Iar ei, acolo, în Rusia, trebuie să știe că pentru fiecare dintre nelegiuirile lor va exista răspunsul nostru drept”.

Cu câteva ore înainte de loviturile rusești asupra Kievului, Ucraina a lovit Podul Kerci, din Crimeea, care leagă Rusia de această regiune. „Inamicul a atacat din nou Podul Crimeei. Pentru moment, circulația este suspendată”, a scris pe platforma X Serghei Aksionov, guvernatorul Crimeei.

De asemenea, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a indicat că un atac cu drone care viza capitala Rusiei fusese respins în timpul nopții – „Un atac desfășurat de 20 de drone care zburau în direcția Moscovei a fost respins. Specialiști ai serviciilor de urgență intervin la locul unde au căzut resturile”.

Americanii anunță progrese, ucrainenii cer mai multe rachete

Tot luni, Zelenski a declarat că negociatorii desemnați de aliații europeni ai Ucrainei au avut o primă discuție cu emisarii americani asupra viitoarelor negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului. Liderul de la Kiev a precizat că le-a cerut europenilor să furnizeze armatei ucrainene rachete pentru a lovi Rusia în adâncime.

Anterior, emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff anunțaseră că se fac progrese în vederea obținerii păcii.

„Pentru prima dată, Europa a fost pe deplin reprezentată în această discuție chiar de cei care o vor reprezenta în negocierile cu rușii. Discuția nu a fost ușoară, dar există un rezultat”, a spus Zelenski.

Cu numai câteva ore înainte, Moscova anunțase public că respinge în continuare prezența europenilor la masa negocierilor ce privesc Ucraina. De altfel, la recenta întâlnire tripartită de la Abu Dhabi, rușii nu i-au primit pe trimișii UE la discuții, preferând să negocieze doar cu americani și ucrainenii.