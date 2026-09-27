Din nou Ro-Alert în Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României

Din nou Ro-Alert în Tulcea. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina, iar aceasta a pătruns, potrivit semnalelor radar, în spațiul aerian al României în zona Chilia Veche.

Două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației. Incidentul a avut loc în noaptea de 26 septembrie, când sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat o țintă care evolua în zona localității Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind declanșate procedurile pentru avertizarea populației.

La ora 23:32, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

Ținta a pătruns în spațiul aerian al României

Potrivit datelor radar comunicate de MApN, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche. Aceasta a urmat, timp de câteva minute, un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Ulterior, sistemele de supraveghere au pierdut semnalul țintei în zona localității Pardina.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în România în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită. Misiunii i s-a alăturat și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Măsurile de alertare au rămas în vigoare mai bine de o oră. Potrivit MApN, alerta aeriană a încetat la ora 00:48.

Autoritățile militare monitorizează permanent zona de frontieră, în special pe durata atacurilor desfășurate în apropierea graniței României.