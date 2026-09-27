Prima pagină » Actualitate » Din nou Ro-Alert în Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României

Din nou Ro-Alert în Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României

Elena Popescu
Din nou Ro-Alert în Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Din nou Ro-Alert în Tulcea. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina, iar aceasta a pătruns, potrivit semnalelor radar, în spațiul aerian al României în zona Chilia Veche.

Două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației. Incidentul a avut loc în noaptea de 26 septembrie, când sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat o țintă care evolua în zona localității Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind declanșate procedurile pentru avertizarea populației.

La ora 23:32, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

Ținta a pătruns în spațiul aerian al României

Potrivit datelor radar comunicate de MApN, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche. Aceasta a urmat, timp de câteva minute, un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Ulterior, sistemele de supraveghere au pierdut semnalul țintei în zona localității Pardina.

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în România în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită. Misiunii i s-a alăturat și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Măsurile de alertare au rămas în vigoare mai bine de o oră. Potrivit MApN, alerta aeriană a încetat la ora 00:48.

Autoritățile militare monitorizează permanent zona de frontieră, în special pe durata atacurilor desfășurate în apropierea graniței României.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Rămășițele unei nave naufragiate în 1884, scoase la țărm de o furtună în SUA
09:58
Rămășițele unei nave naufragiate în 1884, scoase la țărm de o furtună în SUA
INEDIT Singurele 2 țări din lume în care divorțul este interzis prin lege. Ce poți să faci, dacă vrei să te desparți de nevastă
09:35
Singurele 2 țări din lume în care divorțul este interzis prin lege. Ce poți să faci, dacă vrei să te desparți de nevastă
SCANDALOS Pasager în scaun rulant, urcat pe brațe într-un avion la Oradea. Imaginile au stârnit revoltă: ”În ce secol suntem?”
09:09
Pasager în scaun rulant, urcat pe brațe într-un avion la Oradea. Imaginile au stârnit revoltă: ”În ce secol suntem?”
REACȚIE Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, îi acuză pe ”noii idioți utili ai Rusiei”: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan. Deși o merita din plin”
08:51
Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, îi acuză pe ”noii idioți utili ai Rusiei”: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan. Deși o merita din plin”
NEWS ALERT Fragmente de dronă, găsite pe un câmp din Republica Moldova. Autoritățile au securizat zona
07:50
Fragmente de dronă, găsite pe un câmp din Republica Moldova. Autoritățile au securizat zona
ALERTĂ Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproape 200 de tineri au ieșit singuri din clădire. Pompierii au mai găsit 13 studenți în camere
07:24
Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproape 200 de tineri au ieșit singuri din clădire. Pompierii au mai găsit 13 studenți în camere
Mediafax
Atenție, șoferi! Ce să NU lași în mașină dacă vrei să consumi mai puțin combustibil
Digi24
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
FOTO. „Ești vedeta deșertului”. Iubita fotbalistului a făcut ravagii cu apariția ei
Adevarul
Politolog: „Nicușor Dan a ieșit din logica cooperării loiale" - unde se termină medierea și unde începe negocierea politică
Mediafax
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
Click
Ultimul bal înainte de prăbușirea unui imperiu. Rochii cu diamante, costume de sute de ruble și un lux greu de imaginat
Digi24
Bomba atomică nu este un model pentru guvernarea AI: „Istoria reală este mult mai confuză”
Cancan.ro
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Ce se întâmplă doctore
Lași ușa mașinii de spălat deschisă după fiecare spălare? Motivul pentru care ar fi cazul să nu o mai faci
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Astronomii au detectat, în premieră, semnale provenite direct de la o exoplanetă
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
FLASH NEWS Rusia acuză Europa că sabotează planurile de pace ale lui Trump pentru Ucraina. Lavrov: „Ei fac tot ce le stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace”
09:21
Rusia acuză Europa că sabotează planurile de pace ale lui Trump pentru Ucraina. Lavrov: „Ei fac tot ce le stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace”
FLASH NEWS Proteste de amploare în Germania: 175.000 de oameni, în stradă împotriva reformelor lui Merz. Avertismentul sindicatelor: în joc sunt pensiile, locurile de muncă și beneficiile sociale
08:44
Proteste de amploare în Germania: 175.000 de oameni, în stradă împotriva reformelor lui Merz. Avertismentul sindicatelor: în joc sunt pensiile, locurile de muncă și beneficiile sociale
NEWS ALERT Presa din Albania: Florian Coldea, judecat în România sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani, ar fi din nou consilierul premierului albanez Edi Rama
08:10
Presa din Albania: Florian Coldea, judecat în România sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani, ar fi din nou consilierul premierului albanez Edi Rama
FLASH NEWS Rusia propune Germaniei redeschiderea Nord Stream la îndemnul făcut de partidul AfD. Emisarul lui Putin: „Totul este adevărat. Împreună îl vom redeschide”
07:24
Rusia propune Germaniei redeschiderea Nord Stream la îndemnul făcut de partidul AfD. Emisarul lui Putin: „Totul este adevărat. Împreună îl vom redeschide”
ACTUALITATE 27 Septembrie, calendarul zilei: Dumitru Prunariu împlinește 74 de ani, Simona Halep 35. Se stinge Sebastian Papaiani
07:15
27 Septembrie, calendarul zilei: Dumitru Prunariu împlinește 74 de ani, Simona Halep 35. Se stinge Sebastian Papaiani
EXCLUSIV Mega-scandal în jurul shaormeriei Dristor. Patronul a fost arestat în Turcia într-un dosar de spălare de bani: în anchetă apar studenți-curieri, valize cu valută și un cămin din București
06:30
Mega-scandal în jurul shaormeriei Dristor. Patronul a fost arestat în Turcia într-un dosar de spălare de bani: în anchetă apar studenți-curieri, valize cu valută și un cămin din București

Cele mai noi

Trimite acest link pe