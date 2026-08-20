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Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
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Meteorologii anunță că valul de căldură se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a țării. Joi, 20 august, temperaturile maxime vor ajunge la 35 de grade în multe regiuni și până la 38-39 de grade în vest și sud-vest. ANM avertizează că disconfortul termic va fi accentuat, iar în unele zone nopțile vor deveni tropicale. Potrivit prognozei, vremea va fi caniculară în aproape toate regiunile, cu cele mai ridicate valori în vestul și sud-vestul țării.

Sunt așteptate temperaturi de până la 40 de grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare valabilă în perioada 20 august, ora 10:00 – 24 august, ora 10:00, pentru un val de căldură care se va extinde și intensifica. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 40 de grade, cele mai mari valori fiind așteptate în vest și sud-vest.

Cum se prezintă vremea în țară, la ora 10. Foto: ANM

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități”, avertizează meteorologii.

Nopțile vor deveni tropicale în unele regiuni, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 23 de grade. Cele mai ridicate minime, de 24-26 de grade, sunt prognozate în Dealurile de Vest.

Cod galben în mai multe regiuni

Pentru intervalul 20 august, ora 10:00 – 21 august, ora 10:00, ANM a emis cod galben pentru Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și nordul Olteniei.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge în general la 34-37 de grade. Pe arii extinse va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce va determina apariția unei nopți tropicale.

Cod portocaliu în vest și sud-vest

Situația este și mai severă în Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, unde a fost emis cod portocaliu.

Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt prognozate în extremitatea de vest și sud-vest a țării.

Meteorologii avertizează asupra caniculei și a disconfortului termic accentuat, în condițiile în care ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, și noaptea va fi tropicală.

Foto: ANM

Sunt așteptate 37-38 de grade în Capitală

Meteorologii spun că nici Capitala nu scapă de valul de căldură. Joi, vremea va fi caniculară, iar temperaturile vor urca la 37-38 de grade în orele amiezii. Cerul va fi mai mult senin, însă pe parcursul nopții vor apărea nori în sudul și sud-vestul teritoriului. Temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade în aceste zone.

În celelalte regiuni, minimele vor fi de 16-17 grade, în timp ce în Maramureș și Transilvania vor ajunge la 18-19 grade. În zona continentală a Dobrogei și în cea mai mare parte a Munteniei, nopțile vor rămâne, de asemenea, foarte calde.

Noaptea va fi, în general, liniștită. Nu sunt prognozate ploi sau intensificări importante ale vântului, astfel că principala problemă rămâne căldura persistentă și disconfortul termic accentuat. Valul de căldură se va menține până la sfârșitul intervalului de avertizare, iar temperaturile vor rămâne deosebit de ridicate în cea mai mare parte a țării.

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