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Întrunire de lux la USR, pe un vas-restaurant privat, pe Sena, în Paris. Costul de închiriere a unei astfel de ambarcațiuni sare de 6.000 de euro pe seară. Cine a participat

Luiza Dobrescu
Întrunire de lux la USR, pe un vas-restaurant privat, pe Sena, în Paris. Costul de închiriere a unei astfel de ambarcațiuni sare de 6.000 de euro pe seară. Cine a participat
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USR-iștii sărbătoresc pe Sena într-un restaurant al cărui cost de închiriere ajunge şi la 6.000 de euro pentru o seară, în funcţie de dimensiunea grupului, arată imaginile și informațiile publicate pe rețelele de socializare.

Pe pagina de facebook a unei simpatizante USR  a fost postată recent o fotografie cu următoarea explicaţie:

„Din când în când, chiar dacă locuim departe unii de alții, simțim nevoia să ne regăsim.

Așa cum am făcut-o aseară(n.r 3 octombrie 2026), la Paris.

Câteva teme principale s-au detașat ca interes aparte din partea participanților, membri și simpatizanți USR dar și reprezentanți ai altor partide ALDE / Renew Europe:

Instituții solide, indiferent de alternanța politică

Invitat: Radu Mihaiu, deputat USR, vicepreședinte USR, fost primar al Sectorului 2 București

Apărare și securitate: România, Franța, Europa

Invitați: Adrian Brezulianu, antreprenor IT, profesor la Universitatea Tehnică din Iași, membru NATO – NIAG și Cristian Seidler, secretar de stat, cabinetul viceprim-ministrului Radu Miruță

Reziliența societății în fața dezinformării

Invitați: Cătălin Bochileanu, senator USR – Diaspora și Vlad Voiculescu, europarlamentar, vicepreședinte USR

Revenim cu amănunte…”.

USR-iştii au postat o singură fotografie în care îşi feresc chipurile

Ca să fie siguri că nu vor fi recunoscuţi, a fost postată o singură fotografie în care politicienii, invitaţii serii, şi-au ferit chipurile de aparatul foto.

Ba mai mult, au fost blocate şi comentariile la postare, imediat ce una dintre persoanele participante a dezvăluit câteva detalii despre natura întâlnirii celor de la USR.

De pe altă pagină de facebook aflăm şi temele întâlnirii

Astfel, de pe altă pagină de facebook a unuia dintre cei care a fost prezent la evenimentul din 3 octombrie, aflăm că fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, le-a vorbit celor prezenţi despre cum trebuie să arate o instituţie publică solidă, indiferent de schimbările politice.

Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Cristian Seidler, precum şi IT-ul Adrian Brezulianu au vorbit despre apărare şi securitate în România, Franţa, Europa.

Brezulianu apare în calitate de invitat şi pe unul dintre afişele unui eveniment organizat de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, organism aflat în subordinea Guvernului României.

În timp ce senatorul Cătălin Bochileanu şi fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, au vorbit despre rezistenţa societăţii în faţa dezinformării.

De asemenea, am găsit chiar mai multe fotografii de la întâlnirea cu pricina, în care invitaţii nu şi-au mai ferit privirile de camera foto, ba chiar au zâmbit cu bucurie.

Întâlnirea a avut loc într-un restaurant-şlep din inima Parisului

Potrivit fotografiilor postate de cei de la USR, întâlnirea a avut loc în restaurantul-peniche(şlep) Madmoiselle Mouche, acolo unde îşi organizează întâlnirile cele mai mari corporaţii din lume.

Şlepul se află chiar în centrul Parisului, chiar în faţa Turnului Eiffel, iar aceia care organizează întâlnirile într-un astfel de loc îşi arată prestigiul în ceea ce priveşte activitatea pe care o derulează.

Senatorul Cătălin Bochileanu s-a ales chiar cu nişte comentarii acide la postarea referitoare la escapada din Île- de- France.

Cât costă o astfel de escapadă privată şi politică

Potrivit informaţiilor obţinute de Gândul, costul orientativ al unei astfel de escapade politice ar fi de la 3.800 de euro şi până la 14.400 de euro pe seară şi trebuie rezervat cu ceva timp înainte.

Acesta  include cocktail/aperitive şi băuturi, pentru 40 de persoane.

O cină cu băuturi depăşeşte lejer 5.000 euro, iar un eveniment complet privat, aşa cum pare cel din imagini, depăşeşte cu siguranţă această sumă.

Locul mai face şi anumite discounturi pentru grupuri de 40 de persoane, unde costul minim al unei consumaţii ajunge pe la 95 euro de persoană.

Per total, preţul sare de 6.000 euro, pentru o seară care include mâncare, băutură şi exclusivitatea spaţiului, iar totul se achită în avans, la rezervare.

Sursă foto facebook Monika Ganea/Petronela Caso

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