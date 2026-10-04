Românii plătesc cu peste 12% mai mult pentru locuințe, în 2026. Ce se întâmplă cu piața imobiliară din alte state europene

Anul 2026 a venit cu scumpiri considerabile în domeniul imobiliar atât în România, cât și în alte state europene. În România, de pildă, un eventual cumpărător al unei locuințe trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar, pentru a deveni proprietar. La nivelul Uniunii Europene, față de anul trecut, prețurile au crescut cu 4,7%.

Prețurile locuințelor din România au crescut cu 12,1% în trimestrul al doilea din 2026, față de aceeași perioadă din 2025. În Europa, scumpirile au variat între 0,6% în Germania și 16,5% în Portugalia. Evoluția prețurilor a depășit inflația în mai multe țări.

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Portugalia, Bulgaria și Spania au înregistrat creșteri de două cifre ale prețurilor locuințelor în trimestrul al doilea din 2026. În schimb, prețurile au scăzut în Finlanda, Luxemburg și Franța. La nivelul Uniunii Europene, prețurile locuințelor au crescut cu 4,7% față de anul anterior, peste inflația de 3,2%. Portugalia a avut cea mai mare creștere, de 16,5%, urmată de Bulgaria, cu 15,5%, potrivit Eurostat.

Expertul imobiliar Mikk Kalmet, de la Global Property Guide, spune că în Portugalia cererea de locuințe depășește în continuare oferta, mai ales în Lisabona, Porto și zonele de coastă. Construcția redusă de locuințe, investițiile străine, turismul și deficitul de locuințe au contribuit la scumpiri.

De altfel, în Bulgaria, creșterea veniturilor și a salariilor, creditele ipotecare accesibile și cererea pentru proprietăți ca investiție au susținut majorarea prețurilor.

Statele care au înregistrat creșteri ale prețurilor locuințelor

Lituania: creștere cu 14,3%;

Slovacia: creștere cu 13,6%;

Croația: creștere cu 12,7%;

Spania: creștere cu 12,1%;

România: creștere cu 12,1%;

Letonia: creștere cu 11,4%;

Ungaria: creștere cu 10,2%;

Danemarca: creștere cu 9,4%;

Slovenia: creștere cu 9,1%;

Cehia: creștere cu 8,6%;

Cipru: creștere cu 7,9%;

Malta: creștere cu 6,9%;

Polonia: creștere cu 6,3%;

Irlanda: creștere cu 6%;

Estonia: creștere cu 5,8%;

Austria: creștere cu 5,1%;

Suedia: creștere cu 4,8%.

Există și câteva state care se află la polul opus. În Finlanda, Luxemburg și Franța au fost înregistrate scăderi ale prețurilor, după cum urmează:

Finlanda: scădere cu 2,7%;

Luxemburg: scădere cu 2,2%;

Franța: scădere cu 0,8%.

Mikk Kalmet spune că diferențele dintre piețele imobiliare europene sunt influențate de deficitul de locuințe, creșterea veniturilor, condițiile creditării ipotecare și evoluțiile demografice. Țările cu cerere ridicată și construcții limitate au înregistrat cele mai rapide scumpiri. În schimb, creșterea economică slabă, cererea redusă și costurile ridicate ale creditării au dus la creșteri mai lente sau chiar la scăderi ale prețurilor, arată Euronews.

În interiorul comunității europene, prețurile locuințelor au crescut cu 1,5% în termeni reali, după ajustarea cu inflația de 3,2%. Creșteri reale de peste 7% au fost înregistrate în Slovacia, Bulgaria, Lituania, Spania, Letonia, Danemarca, Ungaria și Croația. În schimb, prețurile reale au scăzut în 6 țări. Cele mai mari scăderi au fost în Luxemburg (-6,4%), Franța (-3,2%) și Germania (-2%).

Expertul mai susține că deficitul de locuințe și cererea ridicată vor continua să susțină creșterea prețurilor pe multe piețe europene.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ