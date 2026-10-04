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Momentul în care o dronă rusească lovește Podul de Nord din Kiev, chiar în timpul vizitei cancelarului german Friedrich Merz

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Podul de Nord din Kiev a fost lovit de o dronă duminică dimineață, chiar în timpul vizitei oficiale în capitala Ucrainei a cancelarului german, Friedrich Merz.

O dronă rusească a lovit Podul de Nord, un nod de infrastructură peste râul Nipru important pentru Kiev, marcând astfel a patra zi consecutivă în care Rusia vizează podurile folosite de ucrainenii care fac naveta între cele două părți ale orașului.

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Rusia a avariat deja acest pod al orașului cu o zi înainte, iar anterior a mai lovit în mod repetat și Podul de Sud. Deși trecerile de pietoni sunt încă în picioare, atacurile repetate și amenințarea altora noi au determinat autoritățile orașului să restricționeze sau să suspende traficul pe cinci dintre cele șase poduri rutiere ale orașului peste Nipru.

Imaginile video arată drona care lovește carosabilul chiar în momentul în care mașinile traversau. Două persoane au fost rănite în atac, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Atacurile fac parte dintr-o campanie rusească mai amplă împotriva infrastructurii civile și industriale din Ucraina. În ultimele săptămâni, atacurile au lovit centre logistice, linii feroviare, centre de date, depozite medicale și oțelării, alături de un atac susținut asupra sistemului energetic al țării, care se așteaptă să se intensifice pe parcursul iernii.

Incidentul de duminică a avut loc la scurt timp după ce Merz a sosit în oraș într-o vizită neanunțată menită să sublinieze sprijinul Germaniei pentru Ucraina, în contextul în care țara intră într-una dintre cele mai grele perioade de la invazia la scară largă a Rusiei în 2022.

Germania a devenit cel mai mare furnizor de ajutor militar al Ucrainei de când Merz a preluat funcția în mai 2025, depășind Statele Unite, pe măsură ce sprijinul american a scăzut.

Ministerul rus de Externe a avertizat sâmbătă cetățenii străini și personalul diplomatic să nu rămână în Ucraina sau să călătorească în această țară. „Responsabilitatea pentru orice posibile consecințe negative revine în întregime celor care aleg să ignore acest avertisment”, a declarat Kremlinul.

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