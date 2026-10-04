Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social noua decizie a sa după ce a redenumit inteligența artificială în „superinteligență”.

Liderul de la Casa Albă a creat și o forță pentru superinteligență, în urma unui acord istoric.

„În urma istoricului Acord de la Casa Albă privind Super-Inteligența, unde cele mai importante companii de tehnologie din lume s-au reunit și și-au confirmat responsabilitățile față de poporul american, anunț înființarea Forței pentru Super-Inteligență (SIF).”

Trump a anunțat și ce misiune are echipa care va gestiona un domeniu considerat mai important decât internetul și industrializarea.

„Forța pentru Super-Inteligență are misiunea de a coordona eforturile Guvernului Federal pentru a se asigura că America continuă să conducă lumea în domeniul Super-Inteligenței – despre care mulți spun că este mai importantă decât Revoluția Industrială și Internetul la un loc – și că va proteja interesele și va îmbunătăți viețile tuturor americanilor.”

Președintele i-a nominalizat pe următorii oameni cheie care vor alcătui forța super-inteligenței.

„Forța pentru Super-Inteligență va coordona colaborarea Guvernului Federal cu consumatorii, grupurile de interes public, organizațiile religioase, furnizorii de infrastructură critică și companiile de Super-Inteligență. Aceasta va fi condusă de Directorul Informațiilor Naționale, Jay Clayton, de președintele Comisiei Federale pentru Comerț, Andrew Ferguson, de subsecretarul de război pentru cercetare și inginerie și director pentru tehnologie, Emil Michael, și de directorul Biroului pentru Managementul Personalului, Scott Kupor.Această forță va raporta direct Președintelui Statelor Unite (MIE!) și șefei de cabinet, Susie Wiles. ”

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