DRONĂ, deasupra aeroportului din Bremen, Germania. Traficul aerian a fost suspendat

Autoritățile de pe aeroportul din Bremen, Germania, au intrat în alertă și au suspendat, temporar, traficul aerian pe aeroportul din Bremen duminică seara, după survolarea unei drone de origine necunoscută, a transmis poliția germană pentru AFP, citată de Le Figaro.

Drona a fost reperată „în imediata apropiere a aeroportului, în jurul orei 19.30”, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției din orașul din nordul Germaniei.

În consecință, controlul aerian, în acord cu poliția federală, a suspendat imediat operațiunile de decolare și aterizare.

Traficul a fost reluat după aproximativ o oră.

Vineri seara, zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore la aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenței dronelor. La începutul lunii octombrie, aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania, a fost nevoit să-și întrerupă operațiunile timp de câteva ore din același motiv.

Autoritățile germane au avertizat în repetate rânduri cu privire la amenințarea crescândă reprezentată de drone, după o serie de incursiuni ale unor aparate neidentificate în aeroporturi și baze militare.

FOTO: Profimedia

Recomandarea autorului: