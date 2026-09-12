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Alertă cu dronă în Botoșani. Locuitorii au primit RO-Alert și sunt îndemnați să se adăpostească imediat. Drona a fost identificată după ce două avioane F-16 ridicate de la sol

Alertă cu dronă în Botoșani. Locuitorii au primit RO-Alert și sunt îndemnați să se adăpostească imediat. Drona a fost identificată după ce două avioane F-16 ridicate de la sol
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Locuitorii județului Botoșani au primit, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. Autoritățile le recomandă oamenilor să se adăpostească imediat în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În cazul în care nu există un astfel de adăpost în apropiere, recomandarea este ca locuitorii să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori. MApN a anunțat printr-un comunicat de presă ca au fost ridicate și doua avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană borcea pentru monitorizarea situației. Primele informații despre dronă au fost transmise de către Centrele de Operațiune Aeriene ale Ucrainei și de către Republica Moldova care au anunțat Armata Română că o dronă rusească le traversează spațiul aerian. Drona s-a îndreptat spre zona de Nord-Est a României.

Conform comunicatului MaPN, drona a fost identificată de forțele MAI în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. Aceasta ar fi produs un incendiu de mici dimensiuni în momentul impactului.

„În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbușit, în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime.”, se arată în comunicatul MaPN.

În acest moment, o echipă pirotehbică a SRI se îndreaptă către locul incidentului ca să evalueze situația.

Este pentru a doua oară în această săptămână când locuitorii județului Botoșani au primit un mesaj prin RO-ALERT prin care li se cerea să se adăpostească ca să fie în siguranță în cazul unor posibile incursiuni cu drone. Marți, o dronă s-a plimbat deasupra mai multor județe din România și a căzut, în final, în Republica Moldova.

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