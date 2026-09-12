Dragoș Pîslaru, noul șef al PNL Sector 3, îi laudă pe Bolojan și Boc pentru rezultatele din administrația locală

Dragoș Pîslaru, șeful organizației PNL Sector 3, îi dă drept exemple de administrație liberală pe Ilie Bolojan și Emil Boc, în contextul în care liberalii au început reconstrucția filialei din Sectorul 3. Pîslaru susține că administrațiile liberale au transformat comunitățile pe care le-au condus și afirmă că locuitorii sectorului au nevoie de o primărie orientată spre dezvoltare.

Pîslaru îi dă drept exemple pe Bolojan și Boc

Dragoș Pîslaru i-a menționat pe Ilie Bolojan, fost primar al Oradei și fost președinte al Consiliului Județean Bihor, și pe Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, atunci când a vorbit despre administrațiile liberale.

„Așa cum am văzut-o la Oradea cu Ilie Bolojan, la Cluj-Napoca cu Emil Boc și în zeci de alte exemple din toată țara, liberalii transformă fundamental comunitățile pe care le administrează”, spune Pîslaru.

Șeful PNL Sector 3 a criticat și politicienii care, în opinia sa, folosesc resursele administrației locale în interes personal.

„Oamenii s-au săturat să fie mințiți de politicieni care transformă resursele primăriei într-o afacere de familie”.

Ce spune despre administrația Sectorului 3

Pîslaru consideră că administrația Sectorului 3 trebuie să depășească etapa intervențiilor punctuale și să se concentreze pe proiecte de dezvoltare.

Locuitorii sectorului au nevoie de o primărie care „nu doar repară sau peticește, ci una care construiește și dezvoltă”, susține liderul liberal.

„Am avut oportunitatea să mă întâlnesc aseară cu peste 100 colegi liberali, alături de care începem reconstrucția organizației Sector 3 a Partidului Național Liberal. Am discutat despre lecțiile istoriei și despre viitor, despre adevărata identitate liberală și despre soluțiile concrete pentru sector. Dar cel mai important, am vorbit despre nevoia de a reclădi încrederea dintre oameni și cei care, din păcate astăzi doar în teorie, se află în slujba lor din pozițiile publice pe care vremelnic le ocupă. Aproape jumătate de milion de oameni locuiesc în Sectorul 3 al Capitalei. Ei merită o primărie care nu doar repară sau peticește, ci una care construiește și dezvoltă”, a spus Pîslaru.

Liberalii anunță reconstrucția organizației

La întrunirea PNL Sector 3 au participat mai mulți liberali, printre care vicepremierul Oana Gheorghiu și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Discuțiile s-au concentrat pe identitatea partidului, dezvoltarea organizației, programul de guvernare locală și soluțiile pentru dezvoltarea Sectorului 3.

„E timpul pentru reconstrucția filialei PNL Sector 3. Deschidem porțile filialei către comunitate, cu o responsabilitate clară: să ascultăm problemele locuitorilor și să le transformăm în proiecte concrete pentru Sectorul 3”, a transmis Pîslaru.