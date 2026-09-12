Astronautul NASA Frank Culbertson, singurul american aflat în spațiu în timpul atacurilor de la 11 septembrie 2001, a surprins de la bordul Stației Spațiale Internaționale fumul care se ridica deasupra New Yorkului. Imaginea a fost realizată în timp ce al doilea turn al World Trade Center se prăbușea și a devenit una dintre fotografiile emblematice ale tragediei. NASA a publicat imaginea și poate fi văzută mai jos.

Pe 11 septembrie 2026 s-au împlinit 25 de ani de la tragedie. Frank Culbertson, astronaut NASA și comandant al ISS, era singurul american aflat în spațiu în timpul atacurilor. La scurt timp după ce a aflat ce se întâmpla, a trecut deasupra New Yorkului și a fotografiat coloana de fum de la aproximativ 400 de kilometri altitudine. Culbertson a observat o „înflorire ciudată” la baza fumului, despre care a spus că ar putea indica faptul că fotografia a fost realizată în momentul prăbușirii celui de-al doilea turn sau imediat după.

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„M-am mișcat rapid prin stație până am găsit o fereastră care îmi oferea o vedere spre New York și am luat cel mai apropiat aparat de fotografiat. S-a dovedit a fi o cameră video, iar eu priveam spre sud de la fereastra cabinei lui Michael (n.r. cosmonautul Mikhail Tyurin). Fumul părea să se umfle ciudat la baza coloanei care se întindea spre sudul orașului. După ce am citit unul dintre articolele de știri primite recent, cred că priveam New York-ul chiar în momentul prăbușirii celui de-al doilea turn sau la scurt timp după aceea. Ce groaznic..”, a povestit el, arată iflscience.com.

O tragedie văzută din spațiu

În zilele de după atacuri, Frank Culbertson a scris mai multe scrisori despre experiența sa din spațiu. Astronautul a descris impactul emoțional al imaginilor cu fumul care se ridica deasupra New Yorkului. A descris și contrastul dintre misiunea sa de a proteja viața pe Pământ și tragedia provocată de atacuri.

Aflat în spațiu, Frank Culbertson a aflat că pilotul avionului prăbușit în Pentagon, Charles „Chic” Burlingame, îi fusese coleg la școala de aviație. Când ISS a trecut ulterior deasupra Pentagonului, astronauții au putut vedea locul impactului. Culbertson a relatat cu emoție despre moartea fostului său coleg și prieten.

Tragedia din 11 septembrie: 2.977 de persoane au decedat

La data de 11 septembrie 2001, teroriștii al-Qaeda au deturnat 4 avioane de pasageri. Două dintre acestea au fost prăbușite în turnurile gemene ale World Trade Center, în Manhattan. Cele două avioane au lovit clădirile la aproximativ 17 minute distanță. Impacturile au dus, ulterior, la prăbușirea ambelor turnuri.

La scurt timp după atacul asupra celui de-al doilea turn, un al treilea avion a fost prăbușit în Pentagon, în Arlington, Virginia. Al patrulea avion s-a prăbușit lângă Shanksville, Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să-i oprească pe deturnatori. În atacurile de la 11 septembrie au murit 2.977 de persoane, potrivit 9/11 Memorial and Museum.

Sursă foto: NASA,