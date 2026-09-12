Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că evoluțiile politice din Europa, inclusiv rezultatul obținut de partidul de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile din landul Saxonia-Anhalt, sunt consecința unor „erori de sistem” ale elitelor occidentale. Putin a acuzat, de asemenea, Occidentul că este responsabil pentru războiul din Ucraina, susținând că presiunile asupra Rusiei și apropierea Ucrainei de NATO au dus la actualul conflict.

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Putin leagă rezultatul AfD de politicile Occidentului

Vladimir Putin a făcut declarațiile în fața jurnaliștilor, în prima zi a vizitei sale în India, potrivit Reuters.

Întrebat despre rezultatul obținut de Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile de duminică din landul Saxonia-Anhalt, Putin a spus inițial că nu dorește să comenteze scrutinul. Ulterior, el a legat însă rezultatul alegerilor de ceea ce a numit „erori de sistem” ale Occidentului.

„Tot ceea ce se întâmplă acum în Europa este, practic, rezultatul unor erori de sistem ale așa-numitului Occident”, a declarat Putin, referindu-se la „globaliștii occidentali” din politică, securitate și economie.

Președintele rus a spus că elitele occidentale sunt responsabile pentru evoluțiile politice de pe continent și că acestea încearcă în același timp să transfere responsabilitatea asupra Rusiei.

„Oamenii din Europa înțeleg, cred, ce se întâmplă. De aici rezultatele de astăzi din Germania și tendințele din Europa în ansamblu”, a afirmat Putin.

Putin acuză Occidentul și pentru războiul din Ucraina

În aceeași intervenție, președintele rus a reluat acuzațiile potrivit cărora Occidentul ar fi responsabil pentru izbucnirea războiului din Ucraina. Putin a susținut că statele occidentale au ignorat opoziția Moscovei față de extinderea NATO către est.

El a făcut referire la evenimentele din Ucraina din 2014, când președintele prorus Viktor Ianukovici a părăsit țara, și a spus că, ulterior, Occidentul ar fi urmărit integrarea Ucrainei în NATO.

„Acest lucru s-a dovedit, în cele din urmă, a fi principalul motiv pentru evenimentele tragice de astăzi din Ucraina”, a spus Putin.

Președintele rus a adăugat că elitele occidentale sunt responsabile pentru situația actuală, dar că acestea „continuă să transfere vina asupra noastră”.

Putin spune că amenințarea rusă este „falsă”

Putin a respins, de asemenea, ceea ce a descris drept prezentarea Rusiei ca o amenințare pentru populația europeană. El a spus că țările occidentale își „sperie” populațiile cu o amenințare despre care susțin că vine din partea Rusiei și care ar exista încă din perioada Uniunii Sovietice.