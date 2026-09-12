Ce conține meniul de la „Masa care Unește” 20.000 de oameni în Piața Constituției. Sunt români care nu au mâncat niciodată așa ceva

Sâmbătă, 12 septembrie 2026, are loc evenimentul „Masa care Unește”, în București. Evenimentul comunitar care se desfășoară la ora transmiterii acestui articol aduce în același loc 20.000 de persoane, în încercarea de a depăși un record mondial obținut în urmă cu un an la Alba Iulia. Reporterii Gândul au flat ce conține meniul de la această masa uriașă.

Ou fiert și cârnați subțiri prăjiți reprezintă baza meniului de la „Masa care Unește”. Acestea sunt două preparate cu care românii sunt foarte obișnuiți.

Dacă ne referim la garnitură, cu siguranță foarte mulți români nu au mâncat vreodată așa ceva.

Este vorba de deliciosul orez oriental basmati.

De asemenea, meniul mai conține și măr, dar și foarte multe dulciuri.

Încă de la ora 15, mesenii din Piața Constituției s-au așezat civilizați la coadă, iar mesele sunt amenajate cu mult bun gust și cu flori naturale.

Organizatorii pregătesc o masă de peste cinci kilometri, la care sunt așteptați 20.000 de participanți. Evenimentul își propune să depășească recordul mondial stabilit anul trecut la Alba Iulia, unde peste 10.000 de persoane au participat la o masă de 2.782,96 metri.

Eveniment care are și scop caritabil

Pregătirea celor 20.000 de porții începe înainte de eveniment, în bucătăria Băncii Locale de Alimente Sector 6. Aici există infrastructura necesară pentru pregătirea hranei, iar echipa asigură și sprijinul logistic. În acest sens, porțiile vor ajunge în siguranță și la timp la cei care participă la acest eveniment din Piața Constituției. Participarea este gratuită, pe baza unei rezervări prealabile

Implicarea Băncii Locale de Alimente Sector 6 leagă un proiect local de o inițiativă cu impact național. Participarea la eveniment continuă misiunea Băncii de a combate risipa alimentară și de a folosi resursele în sprijinul oamenilor și al comunității. Dincolo de recordul mondial, „Masa care Unește” are și un scop caritabil. Evenimentul sprijină construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Noul spital ar urma să ofere anual tratament și îngrijire pentru peste 5.700 de copii cu afecțiuni psihice severe, într-un spațiu adaptat nevoilor lor.