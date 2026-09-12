Dragoş Pîslaru a vorbit despre construcţia şi reconstrucţia filialei PNL Sector 3 în faţa unor clădiri degradate şi cu tencuiala căzută

Noul preşedinte interimar al filialei PNL Sector 3, Dragoş Pîslaru, şi-a luat în primire atribuţiile de liberal şef. Acesta scrie pe pagina de facebook că s-a întâlnit cu „peste 100 de colegi liberali” alături de care intenţionează să înceapă „reconstrucţia organizaţiei Sector 3”.

În aceeași postare, Pîslaru folosește obsesiv verbul a construi, în contextul în care mulţumeşte acelora care „care aleg să construiască alături de noi mai departe” şi nominalizează pe primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu şi vicepremierul şi preşedinte al organizaţiei PNL Sector 4, Oana Gheorghiu.

La ceasul când Pîslaru vorbea de construcţie şi reconstrucţie, clădirile care flancau curtea filialei de sector a PNL participau activ cu nişte ziduri care parcă strigau la cei dintâi gospodari ai municipiului, prezenţi şi predispuşi la reconstrucţie, să le ia şi pe ele în calcul.

Dragoş Pîslaru: „Oamenii s-au săturat să fie mințiți de politicieni care transformă resursele primăriei într-o afacere de familie”

Zidurile mâncate de vreme, cu tencuiala căzută şi cu geamuri lipsă parcă îl priveau cu neîncredere pe ministrul interimar al Fondurilor Europene. Nici privirile liberalilor aflaţi la întâlnire nu exprimau mai multă încredere în spusele ministrului Pîslaru.

„Oamenii s-au săturat să fie mințiți de politicieni care transformă resursele primăriei într-o afacere de familie. România are nevoie astăzi de un proiect de țară, prin care comunele și orașele noastre să devină comunități în care chiar să te bucuri să locuiești”, mai scrie Dragoş Pîslaru.

Ministrul Fondurilor Europene mai spune, în faţa unor pereţi degradaţi cu vopseaua decojită, că a mai discutat cu cei peste 100 de liberali prezenţi şi despre „nevoia de a reclădi încrederea dintre oameni”.

„Aproape jumătate de milion de oameni locuiesc în Sectorul 3 al Capitalei. Ei merită o primărie care nu doar repară sau peticește, ci una care construiește și dezvoltă. Mulțumesc colegilor mei, invitaților speciali Oana Gheorghiu și Ciprian Ciucu, precum și tuturor celor care aleg să construiască alături de noi mai departe”, mai scrie Pîslaru, pe facebook.

La eveniment a fost prezent şi Ciprian Ciucu, apreciat pentru calităţile sale edilitare, dar nici el nu a părut deranjat de zidurile clădirilor din vecinătate aflate în paragină şi într-o vizibilă stare de degradare.