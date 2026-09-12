Produsul Parkside de la Lidl, râvnit de bărbați, disponibil între 14-20 septembrie, la un preț redus cu 15%: Costă doar 54,99 lei.

Produsul Parkside de la Lidl, râvnit de bărbați, disponibil între 14-20 septembrie, la un preț redus cu 15%

A apărut catalogul săptămânal LIDL pentru intervalul luni, 14.09 – duminică, 20.09. La categoria Atelier & Grădină, Parkside vinde și un produs la foarte mare căutare, mai ales când vine vorba de cei care fac treburi prin gospodărie.

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Ce alte produse mai găsiți la Parkside LIDL

Telemetrul cu laser Parkside se vinde acum cu doar 54,99 lei, redus de la 64,99 lei (-15%).

Aparatul are un domeniu de măsurare de 0,05-50 m, exactitate de măsurare: +-1,5 mm și include baterii.

La LIDL găsiți și ciocanul demolator Parkside de 1300 W, la 299 lei. Detaliile tehnice sunt specificate în catalog: Energia percuției: 15 Jouli, număr de percuții: 3600 minut, lungime cablu: 5 metri.

Oferta Parkside de la Lidl mai include și:

Trusă mecanică fină/pensete anti-statice la 29,99 lei

Șuruburi 150/250/400/600 bucăți la 19,99 lei

Instrument de ridicare (sarcină maximă: 150 kg) la 44,99 lei

Capsator electric (cu 500 capse și 500 cuie incluse) la 99,99 lei

Nivelă cu laser la 49,99 lei

Multimetru digital, la 39,99 lei

Sursa foto: Captură LIDL