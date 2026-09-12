Produsul Parkside de la Lidl, râvnit de bărbați, disponibil între 14-20 septembrie, la un preț redus cu 15%: Costă doar 54,99 lei.
A apărut catalogul săptămânal LIDL pentru intervalul luni, 14.09 – duminică, 20.09. La categoria Atelier & Grădină, Parkside vinde și un produs la foarte mare căutare, mai ales când vine vorba de cei care fac treburi prin gospodărie.
Telemetrul cu laser Parkside se vinde acum cu doar 54,99 lei, redus de la 64,99 lei (-15%).
Aparatul are un domeniu de măsurare de 0,05-50 m, exactitate de măsurare: +-1,5 mm și include baterii.
La LIDL găsiți și ciocanul demolator Parkside de 1300 W, la 299 lei. Detaliile tehnice sunt specificate în catalog: Energia percuției: 15 Jouli, număr de percuții: 3600 minut, lungime cablu: 5 metri.
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Sursa foto: Captură LIDL