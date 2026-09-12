Navigația pe Dunăre la Calafat este afectată în continuare pentru că debitul este tot scăzut și scade în continuare. Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară în primele trei zile ale intervalului până la valoarea de 1250 m3/s, staționar în următoarea zi, apoi în creștere până la valoarea de 1400 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).

La Calafat, în județul Dolj, pe albia fluviului au apărut kilometri de nisip. Șenalul navigabil nu mai poate fi folosit în siguranță.

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Activitatea portului comercial de aici din Calafat este în continuare blocată. Barjele nu mai pot ajunge să încarce cereale, iar cele încărcate au rămas blocate în mijlocul Dunării.

„Navele de pasageri ajung în portul Severin și întorc în Serbia, Belgrad. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. În zona Calafat – Bechet – Rast sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale, care nu pot fi folosite, nu mai există apă„, spune Dumitru Căiniceanu, director Căpitănie.

Fermierii din sudul țării au numai de suferit din cauza situației de pe Dunăre. Recoltele sunt blocate în porturi, iar varianta terestră este mult mai costisitoare.

„Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru cele din toamna anului trecut, dacă nu crește Dunărea nu se poate face comerț„, spune Nicu Stroescu, fermier.

Debitul Dunării la intrarea în țară este 1.250 de metri cubi pe secundă, de trei ori mai mic față de normalul perioadei, iar specialiștii anunță în continuare scăderi.