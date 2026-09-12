Revolut a transmis unor persoane neautorizate date personale și financiare sensibile ale unui grup de clienți după ce a dat curs unei solicitări care părea să provină de la o autoritate guvernamentală. Cererea frauduloasă a fost transmisă de pe infrastructura reală a unei instituții publice și a trecut verificările tehnice de autentificare a e-mailului. Informațiile au fost dezvăluite de companie într-o notificare transmisă clienților afectați, conform presei internaționale.

Ce date ale clienților au ajuns la atacatori

Potrivit notificării Revolut, incidentul a vizat mai multe categorii de date personale. Acestea includ numele complet, data nașterii și ocupația, precum și adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon. De asemenea, au fost transmise copii ale unor documente de identitate, precum pașapoarte sau permise de conducere, dar și imaginile de verificare facială încărcate de clienți la deschiderea contului.

În ceea ce privește datele financiare, informațiile ar fi inclus extrase de cont cu IBAN-ul, statutul contului, data deschiderii și un identificator asociat portofelului, precum și date despre retrageri și istoricul complet al tranzacțiilor, inclusiv cele cu Bitcoin.

Revolut precizează însă că nu au fost compromise datele biometrice rezultate din analiza facială. De asemenea, nu există informații publice potrivit cărora parolele, codurile PIN, cheile private ale portofelelor sau fondurile clienților ar fi fost furate.

Cererea falsă a venit din infrastructura reală a unei autorități

Elementul neobișnuit al incidentului este modul în care atacatorii au reușit să facă solicitarea să pară legitimă. Potrivit notificării citate în relatările despre caz, Revolut a primit o solicitare de informații prezentată drept o cerere legitimă din partea unei agenții guvernamentale. Mesajul ar fi provenit de la un cont de e-mail creat în infrastructura reală a domeniului unei autorități publice. Mai mult, solicitarea avea credențiale valide de autentificare a domeniului.

Revolut a descoperit ulterior frauda

Potrivit informațiilor transmise clienților, Revolut a contactat ulterior autoritatea pentru a verifica solicitarea. În urma acestei verificări, compania ar fi aflat că adresa de e-mail folosită în cerere nu era autorizată. Autoritatea ar fi confirmat existența unui cont neautorizat în propria infrastructură. Revolut a blocat ulterior adresa respectivă în sistemele sale, a notificat autoritățile de reglementare și a aplicat măsuri suplimentare de protecție pentru clienții afectați. Până la momentul publicării, nu a fost făcut public numele autorității guvernamentale a cărei infrastructură a fost compromisă.

Ce trebuie să știe clienții afectați

Revolut a notificat clienții considerați afectați și autoritățile competente. Compania nu a făcut public, până acum, numărul exact al persoanelor vizate. Clienții care au primit notificarea trebuie să fie atenți la eventuale mesaje sau apeluri care folosesc informații reale despre conturile lor. Datele expuse pot face ca tentativele de fraudă să pară mult mai credibile. În special, utilizatorii nu ar trebui să furnizeze parole, coduri de acces sau alte informații de securitate în urma unor solicitări primite prin e-mail sau telefon.