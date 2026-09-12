Meteorologii Accuweather au anunțat cum va fi vremea la jumătatea lunii septembrie. Surpriza rezervată de începutul de toamnă

Meteorologii Accuweather au anunțat cum va fi vremea la jumătatea lunii septembrie

Săptămâna 14-20 septembrie va fi una predominant călduroasă, după cum anunță meteorologii Accuweather.

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

AUR

PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De exemplu, joi, 17 septembrie, vom înregistra 30 de grade în Capitală.

Pe de altă parte, marți, 15 septembrie, ploile își vor face simțită apariția.

Săptămâna 21-27 septembrie va avea 2 zile cu ploaie, dar în rest va fi una cu temperaturi blânde de până la 27 de grade Celsius.

În intervalul 28 septembrie – 4 octombrie, vom avea parte de soare, cât cuprinde, cu temperaturi de până la 25 de grade.

Accuweather, o istorie de 64 de ani

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather