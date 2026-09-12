O jurnalistă germană a realizat un experiment jurnalistic în cadrul căruia și-a creat o identitate falsă și s-a prezentat online drept admiratoare a președintelui rus Vladimir Putin. În câteva luni, contul a atras persoane care i-au propus să îndeplinească diverse sarcini în Germania, inclusiv fotografierea unor obiective și colectarea de informații despre persoane și organizații. Experimentul jurnalistei Angelic Geray s-a încheiat după ce aceasta și-a dezvăluit identitatea și a primit amenințări cu moartea, conform Nexta.

Jurnalista și-a creat identitatea falsă „Kația”

Angelic Geray a administrat timp de câteva luni un cont de social media sub numele de „Kația”. Pentru a fi credibilă în rolul pe care și l-a asumat, jurnalista s-a prezentat drept susținătoare a lui Vladimir Putin și a publicat inclusiv videoclipuri în care apărea steagul Rusiei. Scopul experimentului a fost identificarea mecanismelor prin care sunt atrași și recrutați potențiali agenți pentru operațiuni în Germania. Nu a durat mult până când contul a început să primească mesaje de la persoane necunoscute.

Primele sarcini: fotografii, urmăriri și colectarea de date

Persoanele care au contactat-o i-au cerut jurnalistei să îndeplinească mai multe sarcini aparent simple. Printre solicitări s-au numărat fotografierea unor obiective din Germania, urmărirea unor persoane asociate partidului CDU, a unor angajați din companii de armament și a unor membri ai unor organizații neguvernamentale. De asemenea, i s-a cerut să colecteze date personale despre angajații instituțiilor și organizațiilor vizate. Experimentul ar fi arătat astfel cum o persoană care se prezintă drept simpatizantă a Rusiei poate fi abordată gradual și poate primi sarcini cu un nivel din ce în ce mai ridicat de risc.

Cum ar fi fost recrutați „agenții ocazionali”

Potrivit informațiilor obținute în cadrul experimentului, recrutarea începe adesea cu activități simple, pentru care executanții primesc sume mici de bani. „Agenții ocazionali” ar putea fi puși inițial să facă o fotografie, să ridice un colet sau să obțină o cartelă SIM. Ulterior, sarcinile ar deveni mai serioase. Comunicarea s-ar desfășura în principal prin Telegram, iar fiecare persoană implicată ar cunoaște doar o parte a operațiunii. Metoda limitează informațiile deținute de fiecare participant și face mai dificilă identificarea întregii structuri din spatele unei operațiuni.

Un politician german a contactat contul fals

Contul „Kația” a fost contactat și de politicianul german Jovica Jović, membru al Alianței Sarah Wagenknecht (BSW). Potrivit Nexta, Jović i-a oferit jurnalistei sfaturi privind dezvoltarea canalului și i-ar fi sugerat să filmeze un videoclip în care dansează pe steagul NATO. Politicianul a fost întrebat dacă are legături cu serviciile secrete ruse, iar acesta ar fi răspuns că, „teoretic”, nu știe nimic, dar „practic, știe multe”.

Experimentul s-a încheiat cu amenințări cu moartea

La finalul investigației, Angelic Geray și-a dezvăluit adevărata identitate și a făcut publice informațiile obținute în timpul experimentului. Dezvăluirea nu a rămas fără consecințe, întrucât persoane necunoscute i-ar fi transmis jurnalistei amenințări cu moartea.