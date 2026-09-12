Suedezii votează duminică, 13 septembrie, pentru un nou Parlament. Social-democrații, conduși de Magdalena Andersson, sunt în continuare pe primul loc în sondaje, dar diferența față de blocul de dreapta s-a redus în ultimele săptămâni. Actualul premier, Ulf Kristersson, încearcă să obțină un nou mandat, iar o eventuală victorie a dreptei ar putea aduce pentru prima dată Democrații Suedezi în guvern.

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Suedezii aleg Parlamentul, nu direct premierul

Alegerile parlamentare din Suedia au loc duminică, 13 septembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru consiliile regionale și municipale. Pentru Riksdag sunt puse în joc 349 de mandate.

Sistemul electoral este proporțional, iar un partid trebuie să obțină cel puțin 4% din voturile la nivel național pentru a primi mandate.

Potrivit Autorității Electorale suedeze, din cele 349 de locuri, 310 sunt mandate de circumscripție, iar 39 sunt mandate de compensare, folosite pentru ca distribuirea mandatelor să respecte cât mai bine rezultatul votului.

Partidul care obține cele mai multe voturi nu ajunge automat la guvernare. Ei aleg Parlamentul, iar premierul este desemnat ulterior în funcție de configurația Riksdagului.

Cine intră în cursă

În tabăra de centru-stânga se află patru partide:

Social-Democrații (S), conduși de Magdalena Andersson;

Partidul de Stânga (V), condus de Nooshi Dadgostar;

Partidul Verde (MP), condus de Amanda Lind și Daniel Helldén;

Partidul de Centru (C), condus de Elisabeth Thand Ringqvist.

În partea dreaptă se află:

Moderații (M), conduși de premierul Ulf Kristersson;

Democrații Suedezi (SD), conduși de Jimmie Åkesson;

Creștin-Democrații (KD), conduși de Ebba Busch;

Liberalii (L), conduși de Simona Mohamsson.

Reuters notează că cele patru partide de dreapta au colaborat în ultimii ani prin acordul de la Tidö, în timp ce cele patru formațiuni de centru-stânga sunt mai puțin unite în privința unei eventuale formule de guvernare. Social-democrații sunt pe primul loc, dar diferența s-a redus

Social-Democrații rămân cel mai bine cotat partid din Suedia, iar Magdalena Andersson este principalul contracandidat al lui Ulf Kristersson.

Potrivit Reuters, cele mai recente sondaje plasează cele patru partide de centru-stânga la un nivel cuprins între 49,3% și 50,8%. În funcție de sondaj, acest rezultat ar însemna între 175 și 180 de mandate. Blocul de dreapta, format din Moderați, Creștin-Democrați, Liberali și Democrații Suedezi, este estimat la 169-174 de mandate.

Diferența este mult mai mică decât în urmă cu câteva săptămâni. Un sondaj Novus publicat pe 9 septembrie indica 50,7% pentru cele patru partide de centru-stânga și 48,1% pentru partidele care susțin actuala guvernare și Democrații Suedezi. Cu câteva săptămâni înainte, diferența dintre cele două tabere ajunsese la aproximativ zece puncte procentuale.

O problemă pentru tabăra lui Kristersson a fost situația Liberalilor, care au fost mult timp în apropierea pragului electoral de 4%. În ultimele sondaje, partidul a trecut însă peste acest prag. Sondajul Novus îi credita pe Liberali cu 5,8%.

Magdalena Andersson încearcă să revină la putere

Magdalena Andersson, lidera Social-Democraților, a fost prim-ministru al Suediei în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022. A fost prima femeie care a ocupat această funcție în Suedia.

Andersson este economistă și a fost ministru al Finanțelor înainte de a prelua conducerea Partidului Social-Democrat. În perioada în care a fost premier, Suedia a trecut prin pandemia de COVID-19 și a început schimbarea politicii de securitate după invazia Rusiei în Ucraina. Guvernul condus de Andersson a depus cererea de aderare la NATO, iar Suedia a devenit membră a Alianței în 2024, în timpul guvernării lui Ulf Kristersson. Potrivit Reuters, Andersson este în continuare unul dintre cei mai bine cotați politicieni suedezi.

Ce promit Social-Democrații

Programul electoral al Social-Democraților pune accent pe economie, servicii publice, sănătate, educație și combaterea criminalității.

Potrivit programului publicat de partid, Social-Democrații promit investiții în sănătate și educație, reducerea timpilor de așteptare din sistemul medical, clase mai mici pentru copiii mici și interzicerea profiturilor în școli și grădinițe. Partidul propune și măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de îngrijire a vârstnicilor.

În economie, formațiunea vorbește despre investiții în industrie, energie mai ieftină, creșterea veniturilor pentru populație și consolidarea competitivității Suediei. Programul include și investiții în infrastructură și continuarea tranziției verzi.

Social-democrații au o poziție mai dură privind imigrația și criminalitatea

Un element important al campaniei este poziția Social-Democraților în privința imigrației. Partidul spune că politica restrictivă în domeniul migrației trebuie menținută, dar se opune deportării unor adolescenți care au crescut și s-au integrat în Suedia.

În privința criminalității, Social-Democrații propun pedepse mai severe pentru anumite infracțiuni, mai multe instrumente pentru poliție și o legislație specială împotriva grupărilor criminale. Partidul propune și măsuri pentru prevenirea recrutării copiilor de către rețelele de criminalitate organizată.

Democrații Suedezi, cheia unei eventuale guvernări de dreapta

Democrații Suedezi, partid condus de Jimmie Åkesson, susțin guvernul lui Ulf Kristersson din 2022, dar nu au avut miniștri în cabinet.

Situația s-ar putea schimba după alegerile de duminică. Kristersson a anunțat că, dacă dreapta câștigă, Democrații Suedezi ar putea primi funcții ministeriale. Reuters relatează că partidul a cerut participarea la guvern după ce a susținut executivul din Parlament timp de patru ani.

La alegerile din 2022, Democrații Suedezi au obținut 20,5% din voturi și au devenit al doilea cel mai mare partid din Parlament, după Social-Democrați. Au avut un rol important în politicile guvernului privind imigrația și criminalitatea, deși au rămas în afara cabinetului.

Ce se poate întâmpla după alegeri

Dacă blocul de dreapta obține suficiente mandate, formarea guvernului ar putea fi mai simplă, deoarece cele patru partide au deja o formă de colaborare prin acordul de la Tidö. Reuters notează însă că o eventuală includere a Democraților Suedezi în cabinet ar reprezenta o schimbare față de actuala formulă de guvernare.

În cazul unei victorii a centrului-stânga, Magdalena Andersson ar trebui să negocieze cu celelalte trei partide. Există diferențe între acestea în privința unor teme precum taxarea, energia și politica economică. Partidul de Centru și Partidul de Stânga au, de asemenea, poziții diferite în privința participării la viitorul guvern.

Imigrația, criminalitatea și securitatea, printre principalele teme

Politica privind imigrația și criminalitatea a fost una dintre temele importante ale campaniei. Guvernul de dreapta a introdus în ultimii ani măsuri mai restrictive în domeniul migrației.

Din 2026, persoanele din afara UE care au permis de ședere în Suedia pot primi până la 350.000 de coroane suedeze dacă aleg să părăsească voluntar țara. Măsura face parte din politica guvernului privind reducerea imigrației.

În ceea ce privește securitatea, cele două tabere au poziții mai apropiate. Atât partidele de centru-stânga, cât și cele de dreapta susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare și sprijinul pentru Ucraina.

Când vor fi cunoscute rezultatele

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare sunt așteptate în seara zilei de 13 septembrie, după închiderea secțiilor de votare. Potrivit Riksdagului, numărarea finală este făcută în zilele următoare alegerilor, iar rezultatul oficial este anunțat ulterior de Autoritatea Electorală suedeză.

În cauzl în care niciuna dintre tabere nu obține suficiente mandate, negocierile dintre partide vor avea un rol important în formarea următorului guvern.