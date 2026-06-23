Alertă în Sectorul 2 din Capitală. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a imobiliza un bărbat care și-a atacat tatăl cu un cuțit

Mai multe focuri de armă s-au tras, marți dimineața, pe o stradă din Sectorul 2 din București. Polițiștii au fost nevoiți să își folosească armele din dotare pentru a imobiliza un bărbat înarmat cu un cuțit, care i-a atacat la scurt timp după ce au sosit la adresa indicată de tatăl său.

Incidentul a izbucnit după ce agresorul își amenințase propriul tată cu moartea, iar acesta din urmă a sunat de urgență la numărul 112 pentru a cere ajutorul autorităților. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Capitalei, bărbatul și-a agresat tatăl în stradă cu două obiecte tăietoare-înțepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului și capului.

„Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei. Din primele verificări a rezultat faptul că acesta și-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înțepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului și capului”.

Polițiștii au tras mai multe focuri de armă

În momentul intervenției, polițiștii i-au solicitat agresorului să se liniștească și să renunțe la cele două obiecte tăietoare-înțepătoare pe care le avea asupra sa. Bărbatul de 22 de ani a devenit extrem de agresiv și a scos un cuțit, îndreptându-se amenințător spre forțele de ordine cu intenția clară de a-i răni pe agenți. Polițiștii au reacționat, au scos armamentul din dotare și au tras focuri de armă pentru a-l soma și opri pe agresor. Bărbatul a fost ulterior imobilizat și dus la audieri.