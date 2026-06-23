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Alertă în Sectorul 2 din Capitală. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a imobiliza un bărbat care și-a atacat tatăl cu un cuțit

Alertă în Sectorul 2 din Capitală. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a imobiliza un bărbat care și-a atacat tatăl cu un cuțit
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Mai multe focuri de armă s-au tras, marți dimineața, pe o stradă din Sectorul 2 din București. Polițiștii au fost nevoiți să își folosească armele din dotare pentru a imobiliza un bărbat înarmat cu un cuțit, care i-a atacat la scurt timp după ce au sosit la adresa indicată de tatăl său.

Incidentul a izbucnit după ce agresorul își amenințase propriul tată cu moartea, iar acesta din urmă a sunat de urgență la numărul 112 pentru a cere ajutorul autorităților. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Capitalei, bărbatul și-a agresat tatăl în stradă cu două obiecte tăietoare-înțepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului și capului.

shutterstock

FOTO – Caracter ilustrativ Sursa: Shutterstock

„Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei. Din primele verificări a rezultat faptul că acesta și-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înțepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului și capului”.

Polițiștii au tras mai multe focuri de armă

În momentul intervenției, polițiștii i-au solicitat agresorului să se liniștească și să renunțe la cele două obiecte tăietoare-înțepătoare pe care le avea asupra sa. Bărbatul de 22 de ani a devenit extrem de agresiv și a scos un cuțit, îndreptându-se amenințător spre forțele de ordine cu intenția clară de a-i răni pe agenți. Polițiștii au reacționat, au scos armamentul din dotare și au tras focuri de armă pentru a-l soma și opri pe agresor. Bărbatul a fost ulterior imobilizat și dus la audieri.

„Autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de polițiști și s-a îndreptat amenințător cu obiectele tăietoare-înțepătoare către aceștia, amenințându-i cu acte de violență și a încercat să îi lovească. Având în vedere riscul ridicat și refuzul bărbatului de a se conforma dispozițiilor legale, polițiștii au făcut ulterior uz de armamentul din dotare, în condițiile prevăzute de lege, pentru a-l soma și a-l determina să înceteze acțiunile periculoase.

Bărbatul a încercat să fugă de la fața locului, fiind urmărit, prins și imobilizat de polițiști. Prin intervenția lor rapidă, fermă și profesionistă, aceștia au reușit să înlăture starea de pericol și să prevină producerea unor consecințe mult mai grave.Autorul a fost condus la sediul subunității de poliție, în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale care se impun”.

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