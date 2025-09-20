Prima pagină » Actualitate » Alertă la vila fraților Tate din Ilfov. Poliția a fost chemată să imobilizeze un individ înarmat cu un pistol. Incidentul, transmis live pe internet

Alertă la vila fraților Tate din Ilfov. Poliția a fost chemată să imobilizeze un individ înarmat cu un pistol. Incidentul, transmis live pe internet

20 sept. 2025, 22:52, Actualitate
Alertă la vila fraților Tate din Ilfov. Poliția a fost chemată să imobilizeze un individ înarmat cu un pistol. Incidentul, transmis live pe internet

Sâmbătă seara, 20 septembrie 2025, la reședința din Ilfov a fraților Tate s-a prezentat un bărbat care avea asupra sa o armă de tip airsoft. În urma imaginilor surprinse de camerele video amplasate în jurul proprietății, se poate observa cum bărbatul ar încerca să pătrundă în spațiul privat al fraților britanici. În tot acest timp, acesta își transmitea activitatea live pe o platformă de streaming. La fața locului a fost chemată poliția, pentru a-l imobiliza pe individ.

Surse din Poliția Română au confirmat, pentru Gândul, că un individ înarmat a fost reținut în fața vilei fraților Tate. Acesta ar fi avut asupra sa un pistol neletal, de tip airsoft.

Alarmă la vila fraților Tate din Ilfov

Alarma s-a dat în jurul orei 20:50, când camerele de supraveghere au surprins un bărbat în timp ce se perinda în jurul proprietății fraților Andrew și Tristan Tate. La fața locului s-au prezentat polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari. Persoana în cauză a fost depistată: un bărbat de 45 de ani. Asupra sa avea o armă neletală.

Bărbatul se află în custodia oamenilor legii.

„La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 21.43, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi postat pe o rețea de socializare ca se afla cu o arma în mână, în fața unei locuințe din Voluntari.

Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip air-soft.

La acest moment, bărbatul se afla în custodia polițiștilor pentru efectuarea de verificări din competență și clarificarea tuturor aspectelor privind sesizarea în cauză și luarea măsurilor legale care se impun”, transmite IPJ Ilfov.

Intervenție la locuința fraților Tate din Ilfov, sâmbătă seara, 20 septembrie 2025

Suspectul a fluturat arma spre camera video amplasată la vilă

Echipa de securitate a familiei Tate a acționat imediat, după ce tânărul a fost surprins în dreptul proprietății. Individul a fost dezarmat.

„În această seară, în jurul orei 20:50, un bărbat înarmat cu o armă încărcată a încercat să pătrundă în reședința familiei Tate, transmițând atacul în direct pe PumpFun, o platformă de streaming populară în domeniul cripto.

În imagini tulburătoare difuzate către mii de spectatori, suspectul poate fi văzut fluturând arma, arătând-o spre cameră și deplasându-se în fața proprietății înainte de a încerca să se apropie de casă. Incidentul s-a desfășurat în timp real, stârnind panică printre privitori și reprezentând o amenințare directă pentru toți cei aflați la fața locului.

Echipa de securitate a familiei Tate a acționat imediat, blocând drumurile din jur și imobilizând intrusul înarmat printr-o operațiune rapidă și controlată. Individul a fost complet neutralizat și dezarmat înainte ca cineva să fie rănit.

Deși un apel de urgență la 112 a fost efectuat imediat, poliția nu a sosit nici după mai mult de zece minute, lăsând suspectul sub paza echipei private de securitate până la intervenția autorităților.

Acest eveniment alarmant evidențiază pericolul tot mai mare al transformării actelor violente în divertisment online, întrucât suspectul părea să caute notorietate punând în pericol vieți omenești.

Vor fi oferite noi actualizări imediat ce autoritățile vor ajunge și vor prelua oficial custodia individului”, a transmis Echipa de Comunicare a Familiei Tate.

Autorul recomandă:

The Times: Frații Tate își construiesc un BUNCĂR de aproape patru milioane de dolari la București

Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii

Citește și

POLITICĂ Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”
20:59
Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”
POLITICĂ George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic
20:03
George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic
ACTUALITATE Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”
19:58
Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”
POLITICĂ Ce ascunde, de fapt, ultimul sondaj Avangarde si care este scopul lui
19:33
Ce ascunde, de fapt, ultimul sondaj Avangarde si care este scopul lui
EVENIMENT Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească
19:30
Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească
POLITICĂ Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie
19:24
Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă: "E o fentă"
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Vârsta clienților, aspect esențial pentru băncile din România. De unde pot lua un credit cei care au peste 70 de ani
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus: "Credeam că ne permitem". Ce a urmat a fost cea mai NEAȘTEPTATĂ reacție din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Dieta simplă care poate reduce boala gingivală
Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală. În țară nu a suflat o vorbă despre crimă. Nici ea, nici MAE, nici Guvernul, nici Președinția
21:13
Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală. În țară nu a suflat o vorbă despre crimă. Nici ea, nici MAE, nici Guvernul, nici Președinția
HOROSCOP Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025
20:48
Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025
VIDEO Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara
20:36
Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara
EXTERNE Europa și-ar putea lua adio de la sistemele PATRIOT. Statele Unite limitează VÂNZAREA de armament către aliați
19:50
Europa și-ar putea lua adio de la sistemele PATRIOT. Statele Unite limitează VÂNZAREA de armament către aliați
EXTERNE Zelenski propune României și Poloniei să doboare DRONE rusești: Ne bazăm pe vecini
18:58
Zelenski propune României și Poloniei să doboare DRONE rusești: Ne bazăm pe vecini
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
18:47
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului