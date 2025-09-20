Alertă la vila fraților Tate din Ilfov. Poliția a fost chemată să imobilizeze un individ înarmat cu un pistol. Incidentul, transmis live pe internet

Sâmbătă seara, 20 septembrie 2025, la reședința din Ilfov a fraților Tate s-a prezentat un bărbat care avea asupra sa o armă de tip airsoft. În urma imaginilor surprinse de camerele video amplasate în jurul proprietății, se poate observa cum bărbatul ar încerca să pătrundă în spațiul privat al fraților britanici. În tot acest timp, acesta își transmitea activitatea live pe o platformă de streaming. La fața locului a fost chemată poliția, pentru a-l imobiliza pe individ.

Surse din Poliția Română au confirmat, pentru Gândul, că un individ înarmat a fost reținut în fața vilei fraților Tate. Acesta ar fi avut asupra sa un pistol neletal, de tip airsoft.

Alarmă la vila fraților Tate din Ilfov

Alarma s-a dat în jurul orei 20:50, când camerele de supraveghere au surprins un bărbat în timp ce se perinda în jurul proprietății fraților Andrew și Tristan Tate. La fața locului s-au prezentat polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari. Persoana în cauză a fost depistată: un bărbat de 45 de ani. Asupra sa avea o armă neletală.

Bărbatul se află în custodia oamenilor legii.

„La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 21.43, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi postat pe o rețea de socializare ca se afla cu o arma în mână, în fața unei locuințe din Voluntari.

Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip air-soft.

La acest moment, bărbatul se afla în custodia polițiștilor pentru efectuarea de verificări din competență și clarificarea tuturor aspectelor privind sesizarea în cauză și luarea măsurilor legale care se impun”, transmite IPJ Ilfov.

Suspectul a fluturat arma spre camera video amplasată la vilă

Echipa de securitate a familiei Tate a acționat imediat, după ce tânărul a fost surprins în dreptul proprietății. Individul a fost dezarmat.

„În această seară, în jurul orei 20:50, un bărbat înarmat cu o armă încărcată a încercat să pătrundă în reședința familiei Tate, transmițând atacul în direct pe PumpFun, o platformă de streaming populară în domeniul cripto. În imagini tulburătoare difuzate către mii de spectatori, suspectul poate fi văzut fluturând arma, arătând-o spre cameră și deplasându-se în fața proprietății înainte de a încerca să se apropie de casă. Incidentul s-a desfășurat în timp real, stârnind panică printre privitori și reprezentând o amenințare directă pentru toți cei aflați la fața locului. Echipa de securitate a familiei Tate a acționat imediat, blocând drumurile din jur și imobilizând intrusul înarmat printr-o operațiune rapidă și controlată. Individul a fost complet neutralizat și dezarmat înainte ca cineva să fie rănit. Deși un apel de urgență la 112 a fost efectuat imediat, poliția nu a sosit nici după mai mult de zece minute, lăsând suspectul sub paza echipei private de securitate până la intervenția autorităților. Acest eveniment alarmant evidențiază pericolul tot mai mare al transformării actelor violente în divertisment online, întrucât suspectul părea să caute notorietate punând în pericol vieți omenești. Vor fi oferite noi actualizări imediat ce autoritățile vor ajunge și vor prelua oficial custodia individului”, a transmis Echipa de Comunicare a Familiei Tate.

