Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii

Elon Musk, Andrew Tate și alte personalități de renume au anunțat că vor dona sume importante de bani după ce ucraineanca Irina Zarutska, refugiată în Statele Unite, a fost înjunghiată mortal într-un tren din Charlotte.

Personalitățile s-au angajat să doneze bani pentru pictarea unor portrete ale acesteia pe mai multe ziduri din orașe importante din Statele Unite, scrie Bored Panda.

Crima comisă cu sânge rece de un bărbat despre care familia susține că ar avea probleme psihice, a șocat opinia publică din Statele Unite. Irina, în vârstă de 23 de ani, fugise împreună cu familia sa din Ucraina după începutul războiului din țara sa natală și încerca să își refacă viața peste Ocean. Ea lucra la un restaurant din Charlotte și se întorcea spre casă când a fost înjunghiată mortal de Decarlos Brown Jr. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din tren o arată pe Irina așezându-se pe un scaun, chiar în fața atacatorului, care, la un moment dat, scoate un cuțit din buzunar și o înjunghie pe tânără în gât, fără ca aceasta să îl deranjeze în vreun fel.

Deși în tren se mai aflau persoane, acestea au intervenit târziu, iar tânăra din Ucraina a fost declarată decedată de medicii ajunși la fața locului.

Deși a încercat să fugă, tânărul a fost reținut, iar acum este acuzat de omor calificat. Sora acestuia a declarat că bărbatul a sunat-o și i-a povestit că a înjunghiat-o pe Irina după ce a crezut că aceasta ar fi încercat să „îi controleze mintea”. Familia suspectului a spus că acesta fusese anterior diagnosticat cu schizofrenie. Crima a declanșat o amplă dezbatere despre sistemul de îngrijire a persoanelor cu probleme psihice, dar și despre siguranța din mijloacele de transport în comun din SUA.

Elon Musk, Andrew Tate și alte nume importante au anunțat donații

În contextul indignarii generalizate, directorul general și cofondatorul Intercom, Eoghan McCabe, a distribuit o postare pe X, declarând că este dispus să ofere 500.000 de dolari pentru realizarea de picturi murale cu Irina în orașe importante din SUA.

Mulți utilizatori de social media au reacționat favorabil după postarea lui Eoghan, inclusiv personalități precum Elon Musk și controversatul influencer Andrew Tate.

„Voi contribui cu un milion de dolari”, a răspuns fondatorul Tesla la tweet-ul lui Eoghan.

„Și eu. Un milion”, a scris și Andrew Tate pe rețeaua socială.

Utilizatorii au răspuns pozitiv, mulți spunând că moartea tristă a Irinei merită să fie luată în seamă. Alți utilizatori ai rețelelor au propus ca banii strânși să ajungă mai degrabă la familia tinerei, care ar putea folosi banii, în loc ca aceștia să fie cheltuiți pe picturi.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat la vestea tragică a înjungherii tinerei din Ucraina.

„Cu toții suntem oameni religioși, dar există și oameni răi. Și trebuie să ne confruntăm cu acest lucru. Transmit dragoste și speranță familiei tinerei care a fost înjunghiată”, a declarat Trump.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

