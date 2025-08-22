Prima pagină » Știri externe » The Times: Frații Tate își construiesc un BUNCĂR de aproape patru milioane de dolari la București

The Times: Frații Tate își construiesc un BUNCĂR de aproape patru milioane de dolari la București

Compania americană Atlas Survival Shelters lucrează la proiectul unui complex subteran la București pentru influencerii Andrew și Tristan Tate.

În valoare de 3,9 milioane de dolari, buncărul fraților Tate de la București va include zece dormitoare, spații de locuit separate și o sală de recreere cu o bară de striptease.

„Nu am decât cuvinte de laudă pentru Tristan”, spune Ron Hubbard, fondatorul și proprietarul Atlas Survival Shelters. Tristan este „un profesionist, este politicos, vorbește frumos”.

În timp ce discuta despre proiectul de la București, Hubbard le-a arătat reporterilor de la The Times un videoclip, înregistrat luna trecută, în care el apare în Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari al lui Tristan, fratele Tate mai mic.

Pe de altă parte, Andrew este „în lumea lui”, spune Ron Hubbard. “El este ‘șeful’. Nu poți vorbi cu ‘șeful’.”

Andrew și Tristan Tate, influenceri pe rețelele sociale, au fost acuzați de viol și trafic de persoane în Marea Britanie, dar neagă acuzațiile.

Cererea de buncăre a crescut din cauza evoluțiilor de pe scena mondială

În vârstă de 61 de ani, Hubbard este cel mai cunoscut fabricant de buncăre. Fost designer și fabricant de produse din oțel, el a lansat Atlas în 2011, vânzând inițial adăposturi din oțel ca camere de recreere de lux pentru amatori și vânători.

Dar, pe măsură ce evenimentele de pe scena mondială au devenit mai sumbre, cererea a crescut.

Pandemia Covid, invazia Rusiei în Ucraina și atacurile aeriene ale SUA asupra Iranului au dus la o creștere a cererilor.

„Știrile îi sperie pe oameni”, spune Hubbard. „Dacă Trump face pace cu Putin și Putin se cumințește, este rău pentru afaceri, dar este bine pentru lume.”

Atlas construiește în prezent aproximativ 300 de buncăre pe an în fabrica din Sulphur Springs, Texas, cea mai mare fabrică dedicată adăposturilor antiatomice de pe planetă.

Hubbard are 50 de angajați cu normă întreagă care taie și sudează cadre modulare din oțel, apoi le echipează cu instalații sanitare, electrice, paturi, pardoseli și sisteme de aerisire.

Buncărele variază de la capsule din oțel de 20.000 de dolari la complexe extinse din beton personalizate, care costă peste cinci milioane de dolari.

Hubbard a construit adăposturi în Marea Britanie, Zurich, Dubai, Cipru, Canada și Polonia, care a impus construirea de buncăre în toate clădirile publice noi începând din 2026.

Elveția, de mult timp un model în acest domeniu, impune deja ca fiecare gospodărie să aibă acces la un buncăr.

În iunie, Hubbard a vizitat Israelul pentru a studia modul în care adăposturile israeliene au rezistat barajelor de rachete iraniene.

Clienții celebri ai Atlas Survival Shelters

Frații Tate nu sunt singurele vedete pentru care au lucrat Hubbard și compania sa. Hubbard oferă suficiente indicii pentru a contura o imagine a bazei sale de clienți, dar rareori menționează nume, invocând acorduri de confidențialitate.

El susține că a vândut buncăre unor proprietari de echipe din NFL, unor membri ai familiilor regale din Orientul Mijlociu și către „patru dintre cele mai bogate 15 persoane din lume”.

Hubbard este dispus să vorbească despre anumiți clienți care și-au făcut publice achizițiile. În 2023, el a proiectat un adăpost de aproape 200 de metri pătrați pentru Mark Zuckerberg, sub proprietatea sa din Hawaii, în valoare de 270 de milioane de dolari.

Zuckerberg a minimizat ulterior importanța acestuia, spunând că este „doar o cameră de protecție împotriva furtunilor”, dar Hubbard afirmă că adăpostul are uși care rezistă la explozii și un sistem de filtrare a aerului care ar proteja împotriva precipitațiilor radioactive.

„Inițial, ei doreau oțel”, își amintește el. „Dar le-am spus că solul vulcanic din Hawaii este perfect pentru beton.”

În 2021, Hubbard a apărut într-un episod din “Keeping Up With The Kardashians”, ajutând la livrarea unui buncăr la conacul lui Kim Kardashian din Calabasas.

„Khloe m-a invitat în oraș de vreo patru ori. Kim devenea geloasă”, râde el, adăugând: „Totul a fost regizat. De fapt, nu au cumpărat niciodată un buncăr.”

Pentru miliardari și influenceri, buncărele au devenit un nou tip de obiect de lux de colecție, la fel ca supermașinile sau avioanele private.

„Nu vând un produs”, insistă Hubbard, în timp ce inspectează una dintre creațiile sale subterane de lux. „Vând un sentiment – supraviețuire, siguranță, exclusivitate și o raritate pe care doar puțini oameni o au.”

