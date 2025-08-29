Prima pagină » Actualitate » ALERTĂ MAXIMĂ de EXPLOZIE la Amara, Ialomița. O pungă de gaze străpunsă de forajul unui puț de apă amenință viața locuitorilor. Evacuări de urgență

ALERTĂ MAXIMĂ de EXPLOZIE la Amara, Ialomița. O pungă de gaze străpunsă de forajul unui puț de apă amenință viața locuitorilor. Evacuări de urgență

Rene Pârșan
29 aug. 2025, 23:13, Actualitate
ALERTĂ MAXIMĂ de EXPLOZIE la Amara, Ialomița. O pungă de gaze străpunsă de forajul unui puț de apă amenință viața locuitorilor. Evacuări de urgență

Sute de localnici din Amara, judeţul Ialomiţa, au fost evacuate, vineri după-amiază, după ce o pungă de gaze a fost atinsă în timpul forărilor pentru o fântână. În zonă s-a format un crater de mari dimensiuni, iar gazele acumulate în sol aruncă nămol la mare înălţime. Măsurătorile făcute de specialişti au detectat hidrogen suflurat, gaz metan şi amoniu.

În seara asta s-a format un crater de 50 metri, pompieri si jandarmi sunt la fata lucului, 270 de persoane au fost evacuate, fiind găsite spaţii pentru ca acestea să fie cazate. Este RO alert în zona. E vorba de un depozit de gaze toxice și hidrogen sulfurat. La gaz metan măsuratoarea e 7% cu risc de explozie.

„La faţa locului sunt reprezentanţi ai mai multor instituţii, se caută o soluţie pentru această situaţie”, precizează oficialii ISU Ialomiţa, preia Mediafax.

La ora 20.00, craterul din care ies gaze în oraşul Amara s-a mărit, concentraţiile de substanţe toxice au scăzut, însă riscul de explozie se menţine, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa. Lt. Georgeta Popescu, purtător de cuvânt ISU Ialomița, declară că în ajutorul pompierilor a venit și un echipaj din Călărași. În zonă s-au înregistrat degajări de hidrogen sulfurat, perimetrul fiind securizat de autorități.

„În acest moment, diametrul craterului format s-a mărit. A ajuns în jur de 40- 50 de metri. Au fost făcute măsurători la ora 19:00, concentraţiile de substanţe amoniac şi gaz metan au scăzut. În continuare există pericol de explozie”, precizează ISU.

Mesaj Ro-Alert, pericol de explozie

Autorităţile din judeţul Ialomiţa au emis și mesaj Ro-Alert în cazul emisiilor de gaze din oraşul Amara care au fost provocate ca urmare a unor lucrări de forare a unei fântâni, scrie Agerpres. Populaţia din oraşul Amara este sfătuită să respecte recomandările autorităţilor, să închidă uşile şi ferestrele, să astupe gurile de aerisire şi să oprească instalaţiile de aerisire şi climatizare.

Incidentul a fost anunţat vineri, după ce, în timp ce forau pentru amenajarea unei fântâni, mai multe persoane au constatat că în zonă se simte un miros puternic, relatează News.ro. Pompierii au ajuns acolo, principala ipoteză fiind aceea că în timpul forărilor a fost atinsă o pungă de gaz, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai ISU Ialomiţa.

La locul incidentului s-a format un crater cu diametrul de 25 de metri, iar din acesta gazele din pământ aruncă nămol şi apă.

Zona unde s-a produs incidentul este una locuită, aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat ori au fost evacuate. Furnizarea gazelor naturale şi a electricităţii în zonă au fost sistate, după ce echipajul CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear) a detectat, precizează oficialii ISU Ialomiţa.

