Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat sâmbătă, într-o scrisoare oficială, că „toate” dosarele legate de Jeffrey Epstein au fost făcute publice, în conformitate cu secțiunea 3 din Legea privind transparența dosarelor Epstein.

Scrisoarea a fost adresată liderilor Comisiilor Judiciare din Congresul SUA, printre care senatorul republican Chuck Grassley, senatorul democrat Dick Durbin, congresmanul republican Jim Jordan și congresmanul democrat Jamie Raskin. Documentul a fost obținut de Fox News.

„În conformitate cu cerințele legii și așa cum este descris în diverse documente depuse de Departament la tribunalele din districtul sudic al New Yorkului, desemnate pentru procesele Epstein și ale asociatei sale Ghislaine Maxwell și ordinele conexe, Departamentul a făcut publice toate „înregistrările, documentele, comunicările și materialele de investigație aflate în posesia Departamentului” care „se referă” la oricare dintre cele nouă categorii diferite”, se arată în scrisoare.

Nume grele care apar în dosarele Epstein

Potrivit documentului, lista publicată include peste 300 de nume de persoane publice, printre care președintele Donald Trump, Barack și Michelle Obama, prințul Harry, Bill Gates, Woody Allen, Kurt Cobain, Mark Zuckerberg și Bruce Springsteen.

Conform legii, lista cuprinde „toate persoanele care sunt sau au fost funcționari publici sau persoane expuse politic și ale căror nume apar cel puțin o dată în dosarele publicate”, precizându-se că numele apar într-o „mare varietate de contexte”.

Scrisoarea subliniază că unele dintre persoanele menționate au avut „contact direct extins prin e-mail cu Epstein sau Maxwell”, în timp ce altele sunt doar citate „într-o parte a unui document, inclusiv relatări de presă, care, la prima vedere, nu are legătură cu afacerile Epstein și Maxwell”.

Documentele publicate includ o gamă largă de materiale, de la înregistrări privind infracțiunile sexuale comise de Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, până la referiri la funcționari guvernamentali, documente despre acorduri civile și rezoluții legale, precum acorduri de imunitate, recunoaștere a vinovăției, neprocurare și acorduri sigilate.

De asemenea, dosarele conțin informații despre organizații și rețele presupus implicate în traficul de persoane și operațiunile financiare ale lui Epstein în mediile corporative, non-profit, academice și guvernamentale, precum și e-mailuri interne ale Departamentului Justiției, memorandumuri și note care reflectă decizii privind urmărirea penală sau închiderea unor anchete.

Un capitol distinct este dedicat documentelor referitoare la posibila distrugere sau ascundere a materialelor relevante legate de detenția și moartea lui Epstein, incluzând rapoarte de incidente, interviuri cu martori și documente privind examinarea medicală și autopsia.

Scrisoarea precizează că „niciun document nu a fost reținut sau redactat pe baza rușinii, prejudiciului reputațional sau sensibilității politice, inclusiv față de orice funcționar guvernamental, personalitate publică sau demnitar străin”.

Totodată, se menționează că eventualele omisiuni sunt „neintenționate” și rezultă din volumul mare de documente și ritmul accelerat al procesului de publicare. Persoanele ale căror nume au fost eliminate din motive sensibile legate de aplicarea legii nu sunt incluse în listă.

Procesul de publicare a fost descris drept unul „extins”, incluzând consultări cu victimele și avocații acestora, pentru a proteja informațiile identificabile, precum dosarele medicale sau materialele care ar putea periclita anchete federale active ori care conțin imagini cu decese, abuzuri fizice sau leziuni.

