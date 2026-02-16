Prima pagină » Actualitate » Poliția anchetează o tehnică a vrăjitoarelor de ardere a bateriilor telefoanelor mobile. Noua metodă de înșelătorie la Buzău 

16 feb. 2026, 12:17
Poliția anchetează o tehnică a vrăjitoarelor de ardere a bateriilor telefoanelor mobile. Noua metodă de înșelătorie la Buzău 

O tânără din Buzău este cercetată pentru înșelătorie, asta după ce a folosit metoda ghicitului. Ea a solicitat unei persoane două telefoane mobile pentru a le folosi în cadrul unui ritual menit să dezlege vrăji.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, polițiștii au dat de urmele tinerei de 17 ani, din Ialomița, ea este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă sesizată de către o păgubită în vârstă de 17 de ani, din localitatea Padina, judeţul Buzău, relatează G4Media 

Tânără din Buzău cercetată pentru înșelătorie prin metoda ghicitului

„Din cercetări a reieşit că cele două ar fi interacţionat prin intermediul unei reţele de socializare. La data de 22 ianuarie a.c., cele două tinere s-ar fi întâlnit în Buzău pentru un ritual de ghicit, context în persoana cercetată ar fi indus partea vătămată în eroare, solicitându-i două telefoane mobile pentru a le arde bateriile, invocând că acţiunea este necesară pentru dezlegarea unei vrăji”, a transmis IPJ Buzău. 

După primirea celor două telefoane mobile, tânăra, care este vizată de ancheta oamenilor legii, ar fi blocat contactul cu partea vătămată pe toate platformele de socializare. 

„Păgubita ar fi povestit unei surori mai mari, care a realizat că aceasta a fost victima unei înşelăciuni şi a sesizat poliţia. Prejudiciul a fost recuperat şi predat persoanei vătămate”, informează sursa citată. 

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, sub coordonarea procurorului de caz. 

