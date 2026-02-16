Prima pagină » Actualitate » Percheziții în Capitală și în trei județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Prejudiciul, estimat la 1,6 milioane de lei

16 feb. 2026
Luni, 16 februarie, polițiștii de la investigarea criminalității economice din cadrul I.G.P.R., împreună cu polițiști din Brăila și Constanța, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, relatează Mediafax. 

Perchezițiile au loc în municipiul București, dar și în județele Ilfov, Brăila și Constanța. Acțiunea are legătură cu un dosar penal în care se fac cercetări pentru înșelăciune în formă continuată. Acțiunea are loc sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare.

Verificările de astăzi au loc la locuința unei persoane fizice, cadru militar activ, dar și la sediile a două firme. Polițiștii din anchetă caută probe pentru completarea dosarului și bunuri care pot fi puse sub sechestru.

Potrivit datelor strânse până în acest moment, în perioada 2021-2024, militarul, împreună cu mai multe persoane apropiate, ar fi convins mai multe victime să investească bani pe o platformă online creată special în acest scop, respectiv să cumpere criptomonede.

”Din cercetările efectuate până în prezent în cauză a rezultat că, în perioada 2021-2024, cadrul militar activ menționat, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, ar fi determinat prin inducere în eroare mai multe persoane să investească pe o platformă online creată în acest scop, respectiv să achiziționeze criptomonede. Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacționați de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferați în conturile bancare deținute de către militar”, se precizează în comunicatul emis de autorități.

Ancheta arată că, prin metode de manipulare și influențare psihologică, sumele trimise de persoanele vătămate ar fi ajuns, în realitate, în conturile bancare ale cadrului militar. Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la aproximativ 1.600.000 de lei. În funcție de rezultatul activităților operative, se vor dispune măsuri legale.

