CTP îl „desființează” pe Nicușor Dan: Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Cristian Tudor Popescu a criticat decizia lui Nicușor Dan de participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. Jurnalistul a sublinat că președintele României ”nu are ce să facă” la Clubul lui Trump, având în vedere că, în opinia sa, șeful statului nu a luat decizii majore pentru România, în cele 9 luni de mandat.

Gazetarul susține că, în afara faptului că șeful statului l-a concediat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, după doar o lună, acesta nu a luat o altă decizie importantă de când a preluat mandatul, motiv pentru care, susține CTP, vizita lui Nicușor Dan la Washington este inutilă.

CTP: ”Nicușor Dan nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban”

”Acum, că Mr. Dan goes to Washington, mai rămâne un detaliu, neesențial: ce-o să facă acolo.

Înainte de orice profeție, merită să inventariem ce a făcut președintele în 9 luni de mandat. Îmi vine în minte titlul unei comedii cu Louis de Funés: Le Petit Baigneur – Micul Scăldător. Asta a făcut dl Dan, a scăldat-o. Nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban, un antipesedist experimentat. A încercat să-și impună forțajul electoral că nu se va mări TVA, n-a reușit. Încăpățânarea cu care s-a străduit să oprească Legea împotriva legionarismului și antisemitismului a fost degeaba. N-a izbutit, nici nu cred că a vrut, să pună frână atacurilor zilnice ale PSD în cap cu Grindeau-Știucă, de un patetism populist grețos, asupra premierului Bolojan și tuturor măsurilor acestuia”, a scris CTP, pe pagina sa de Facebook.

Cristian Tudor Popescu a menționat că șeful statului a dat uitării referendumul cu magistrații, pe care îl anunța la finalul lunii decembrie: ”Prostiile de felul „referendum cu magistrații la început de ianuarie” și „CSM va pleca urgent acasă” le-a făcut pur și simplu uitate. Șefi la SRI și SIE, ioc. La evenimente internaționale de vârf s-a dus din 3 în 3, și când s-a dus n-am auzit de niciun discurs al d-sale care să fi reținut atenția cuiva. Adică n-a umblat teleleu, cum zice consilierul său șef, Barbălată sau cum îl cheamă.

Și atunci, ce probabilitate ar fi să întreprindă ceva, să obțină ceva la Clubul Trump? Răspuns – aproximativ 0.00. A, da, uitam, o să stabilească prețioase legături personale privilegiate cu liderii Belarus, Ungaria, Bulgaria, Kosovo sau Albania… Și să se intersecteze cu Trump pe un hol (ca Iliescu cu Bush în `91) care să îi arunce din vârful buzelor „Romeinia iz fentestic!”, a adăugat CTP.