Prima pagină » Actualitate » CTP îl „desființează” pe Nicușor Dan: Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump

CTP îl „desființează” pe Nicușor Dan: Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump

16 feb. 2026, 11:17, Actualitate
CTP îl

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Cristian Tudor Popescu a criticat decizia lui Nicușor Dan de participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. Jurnalistul a sublinat că președintele României ”nu are ce să facă” la Clubul lui Trump, având în vedere că, în opinia sa, șeful statului nu a luat decizii majore pentru România, în cele 9 luni de mandat. 

Gazetarul susține că, în afara faptului că șeful statului l-a concediat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, după doar o lună, acesta nu a luat o altă decizie importantă de când a preluat mandatul, motiv pentru care, susține CTP, vizita lui Nicușor Dan la Washington este inutilă.

CTP: ”Nicușor Dan nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban”

Acum, că Mr. Dan goes to Washington, mai rămâne un detaliu, neesențial: ce-o să facă acolo.

Înainte de orice profeție, merită să inventariem ce a făcut președintele în 9 luni de mandat. Îmi vine în minte titlul unei comedii cu Louis de Funés: Le Petit Baigneur – Micul Scăldător. Asta a făcut dl Dan, a scăldat-o. Nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban, un antipesedist experimentat. A încercat să-și impună forțajul electoral că nu se va mări TVA, n-a reușit. Încăpățânarea cu care s-a străduit să oprească Legea împotriva legionarismului și antisemitismului a fost degeaba. N-a izbutit, nici nu cred că a vrut, să pună frână atacurilor zilnice ale PSD în cap cu Grindeau-Știucă, de un patetism populist grețos, asupra premierului Bolojan și tuturor măsurilor acestuia”, a scris CTP, pe pagina sa de Facebook.
Cristian Tudor Popescu a menționat că șeful statului a dat uitării referendumul cu magistrații, pe care îl anunța la finalul lunii decembrie: ”Prostiile de felul „referendum cu magistrații la început de ianuarie” și „CSM va pleca urgent acasă” le-a făcut pur și simplu uitate. Șefi la SRI și SIE, ioc. La evenimente internaționale de vârf s-a dus din 3 în 3, și când s-a dus n-am auzit de niciun discurs al d-sale care să fi reținut atenția cuiva. Adică n-a umblat teleleu, cum zice consilierul său șef, Barbălată sau cum îl cheamă.
Și atunci, ce probabilitate ar fi să întreprindă ceva, să obțină ceva la Clubul Trump? Răspuns – aproximativ 0.00. A, da, uitam, o să stabilească prețioase legături personale privilegiate cu liderii Belarus, Ungaria, Bulgaria, Kosovo sau Albania… Și să se intersecteze cu Trump pe un hol (ca Iliescu cu Bush în `91) care să îi arunce din vârful buzelor „Romeinia iz fentestic!”, a adăugat CTP.
Jurnalistul a subliniat că, într-un moment în care Europa traversează o perioadă critică, România poate câștiga respect și prețuire doar prin ”atitudini și acțiuni ferme și curajoase”: ”Cu ce obiectiv declară dl Dan – pe fbk, nu într-o conferință de presă – că pleacă la Washington? Unul generos, „Să susținem pacea”. Care pace? SUA-Iran? Sau în Gaza, unde, potrivit legendei securiste, am avea relații și influențe asupra țărilor arabe și Israelului, ca pe vremea lui Ceaușescu? Politica „de pace” a lui Trump în Gaza este să-i amenințe bombastic pe Hamas cu pedepse nemaivăzute dacă nu depun armele (și nu le depun) și să-l laude gros pe Netanyahu cerând chiar grațierea lui de către președintele Israelului, căci „O fi corupt, da e băiat bun”. Credeți că o să fie solicitat Nicușor ca moderator?
Europa traversează o perioadă critică, cum nu apare decât o dată la câteva decenii. În astfel de momente, o țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase. De pildă, președintele Dan să declare ca inadmisibilă, amestec grosolan în politica internă a țărilor UE, intenția SUA de a finanța partidele național-extremiste populiste din Europa. Pentru asta însă, politica externă trebuie făcută de oameni de valoare, bine conturați, care să nu aibă în spate o țară blocată de PSD”, a menționat CTP.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
11:02
O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
TRANSPORT Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
10:57
Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
CONTROVERSĂ Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice
10:37
Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice
VIDEO Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă
10:35
Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă
EXTERNE Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie
10:32
Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie
CONTROVERSĂ Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
10:06
Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
După mânerele ascunse, China vrea să interzică și volanele de tip „yoke”, popularizate de Tesla
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Insectele au creier sau nu?
CONTROVERSĂ Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
11:02
Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
ARMATĂ Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
10:50
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
10:44
Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
APĂRARE Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează?
10:12
Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează?
CONTROVERSĂ Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“
10:02
Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“
APĂRARE Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie cer reînarmarea Europei. „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
09:56
Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie cer reînarmarea Europei. „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”

Cele mai noi

Trimite acest link pe