Chinezii și-au luat la revedere de la uimitorul „Rege al Oamenilor de Zăpadă“. Cum arăta sculptura de 18 metri care i-a captivat pe internauți

Locuitorii orașului Harbin, din nord-vestul Chinei, și-au luat la revedere de la omul de zăpadă de 18 metri care i-a acompaniat pe durata sărbătorilor de iarnă. Cu temperaturile din Harbin care au depășit recent zero grade, colosala sculptură de zăpadă a început să se topească și să se deformeze, prezentând un risc de prăbușire. Autoritățile locale au decis să o demonteze în noaptea de vineri spre sâmbătă. Un utilaj gigantic a intrat inclusiv în armata de peste 200 de oameni de zăpadă, în mărime naturală, din jurul giganticului „Snow King“.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu excavatoarele care au săpat direct în nasul omului de zăpadă, desfigurându-l în câteva clipe. Mai mult de jumătate din fața sa a fost îndepărtată, lăsându-l complet de nerecunoscut.

„Multe sculpturi din zăpadă s-au topit și s-au deformat, devenind imposibil de conservat. Având în vedere riscurile pentru siguranță, acestea pot fi demontate doar treptat.”, au explicat autoritățile.

De la debutul său în ianuarie, la festivalul Frozen Rose, Snow King din Harbin a captivat vizitatorii cu designul său fermecător, devenind rapid o senzație pe internet și o atracție turistică majoră. Cu toate acestea, temperaturile ridicate reprezintă acum un risc de prăbușire, iar alte sculpturi de gheață se confruntă cu un pericol similar.

