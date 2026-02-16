Prima pagină » Știri externe » Chinezii și-au luat la revedere de la uimitorul „Rege al Oamenilor de Zăpadă“. Cum arăta sculptura de 18 metri care i-a captivat pe internauți

Chinezii și-au luat la revedere de la uimitorul „Rege al Oamenilor de Zăpadă“. Cum arăta sculptura de 18 metri care i-a captivat pe internauți

16 feb. 2026, 11:38, Știri externe

Locuitorii orașului Harbin, din nord-vestul Chinei, și-au luat la revedere de la omul de zăpadă de 18 metri care i-a acompaniat pe durata sărbătorilor de iarnă. Cu temperaturile din Harbin care au depășit recent zero grade, colosala sculptură de zăpadă a început să se topească și să se deformeze, prezentând un risc de prăbușire. Autoritățile locale au decis să o demonteze în noaptea de vineri spre sâmbătă. Un utilaj gigantic a intrat inclusiv în armata de peste 200 de oameni de zăpadă, în mărime naturală, din jurul giganticului „Snow King“.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu excavatoarele care au săpat direct în nasul omului de zăpadă, desfigurându-l în câteva clipe. Mai mult de jumătate din fața sa a fost îndepărtată, lăsându-l complet de nerecunoscut.

„Multe sculpturi din zăpadă s-au topit și s-au deformat, devenind imposibil de conservat. Având în vedere riscurile pentru siguranță, acestea pot fi demontate doar treptat.”, au explicat autoritățile.

De la debutul său în ianuarie, la festivalul Frozen Rose, Snow King din Harbin a captivat vizitatorii cu designul său fermecător, devenind rapid o senzație pe internet și o atracție turistică majoră. Cu toate acestea, temperaturile ridicate reprezintă acum un risc de prăbușire, iar alte sculpturi de gheață se confruntă cu un pericol similar.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Imagini de la parada anuală a pinguinilor din China. Cum arată expoziția palatelor de gheață

Țara care construiește cel mai spectaculos „Oraș de gheață” din lume în fiecare an

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
13:55
Hillary Clinton consideră că poziția administrației Trump față de Ucraina este „rușinoasă”. „A trădat Occidentul. A trădat Carta NATO“
CONTROVERSĂ Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”
13:27
Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”
ULTIMA ORĂ De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern. Bucureștiul nu este pe harta lui Rubio
13:09
De la München la Budapesta: Marco Rubio vrea să recalibreze relațiile transatlantice și să întărească poziția lui Orban pe plan intern. Bucureștiul nu este pe harta lui Rubio
FLASH NEWS Un plic suspect a ajuns la biroul lui Netanyahu. Poliția israeliană l-a trimis la un laborator biologic
12:57
Un plic suspect a ajuns la biroul lui Netanyahu. Poliția israeliană l-a trimis la un laborator biologic
FLASH NEWS Cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvador: cum au recuperat forțele navale 6,6 tone de cocaină
12:27
Cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvador: cum au recuperat forțele navale 6,6 tone de cocaină
FLASH NEWS Accident feroviar grav în Alpii elvețieni. Un tren de pasageri a deraiat din cauza unei avalanșe în cantonul Valais
12:12
Accident feroviar grav în Alpii elvețieni. Un tren de pasageri a deraiat din cauza unei avalanșe în cantonul Valais
Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu trafica doar persoane: Jeffrey Epstein a încercat, fără succes, să aducă două mașini rare în SUA
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat un spray care oprește sângerarea în mai puțin de o secundă
ACTUALITATE Colonelul Cristian Micu dezvăluie: „Ultraje zilnice în închisori”
13:58
Colonelul Cristian Micu dezvăluie: „Ultraje zilnice în închisori”
ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
FLASH NEWS Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
13:46
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
VIDEO Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
13:43
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
ULTIMA ORĂ 19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
13:32
19 candidaţi validaţi în competiţia la şefia Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT. Urmează proba de interviu
EMISIUNI Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”
13:30
Colonelul (R) Cristian Micu, relatări din spatele ușilor închise: „Pe la Jilava au trecut cei mai periculoși deținuți”

Cele mai noi

Trimite acest link pe