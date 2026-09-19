Alertă pe aeroportul din Luxemburg. Traficul aerian, oprit după apariția unor drone

Traficul aerian pe aeroportul din Luxemburg a fost suspendat temporar în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce în perimetrul aeroportuar au fost detectate mai multe drone care efectuau zboruri neautorizate. Operațiunile au fost reluate după o întrerupere de scurtă durată, însă autoritățile continuă să monitorizeze situația, relatează AFP.

Decizia de suspendare a zborurilor a fost luată din motive de siguranță, după apariția dronelor în apropierea aeroportului.

Zborurile, suspendate din motive de siguranță

Potrivit administrației aeroportuare, întreruperea operațiunilor a reprezentat o „măsură de precauție” menită să protejeze pasagerii și personalul.

Măsura a vizat siguranța „pasagerilor, a echipajelor companiilor aeriene, a personalului aeroportului și a aeronavelor”, au precizat reprezentanții aeroportului.

Comunicatul nu oferă informații despre proveniența dronelor și nici despre persoanele care le-ar fi operat.

Chiar dacă traficul aerian a fost reluat, situația continuă să fie monitorizată. Pasagerii au fost avertizați că incidentul poate provoca întârzieri sau alte perturbări ale programului de zbor.

Prezența dronelor în apropierea pistelor reprezintă un risc important pentru aviația civilă, motiv pentru care detectarea unor astfel de aparate poate determina suspendarea temporară a decolărilor și aterizărilor până când autoritățile stabilesc că operațiunile pot fi desfășurate în siguranță.

„Operațiunile de zbor pe aeroportul din Luxemburg au fost reluate”, au transmis reprezentanții aeroportului după ridicarea restricțiilor.