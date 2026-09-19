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Ciprian Pamfile și-a pregătit îndelung atacul. Mesaje de susținere pentru Călin Georgescu și de mobilizare a „1.000 de Lupi”

Ciprian Pamfile și-a pregătit îndelung atacul. Mesaje de susținere pentru Călin Georgescu și de mobilizare a „1.000 de Lupi”
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Ciprian Ștefan Pamfile, bărbatul dovedit de anchetatori drept unul dintre principalii instigatori ai violențelor de la protestul fermierilor și oierilor din Piața Victoriei, și-a pregătit îndelung prezența turbulentă în mijlocul confruntărilor cu jandarmii. Postările publicate de acesta în ultimele luni arată o mobilizare perseverentă a adepților săi, pe care îi numește „Lupii României”, dar și numeroase mesaje de susținere pentru Călin Georgescu.

Înaintea protestului tensionat din 15 septembrie, discursul acestuia a devenit evident: chemări insistente în stradă și mesaje despre confruntarea cu forțele de ordine. În prezent, Pamfile este inculpat și se află în arest la domiciliu.

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Recrutarea începuse din august. Cerea „1.000 de Lupi”

Pamfile ( 36 de ani) este unul dintre oamenii foarte activi în zona „suveranistă” a rețelelor sociale. Contul său de TikTok avea înainte de intervenția autorităților aproape 40.000 de urmăritori. În numeroase postări își arată susținearea pentru liderul suveranist Călin Georgescu și participa la acțiuni organizate în sprijinul fostului candidat la prezidențiale. Totuși, la ieșirea de la audieri, Pamfile a cerut presei să nu îl asocieze pe Georgescu cu propriile acțiuni.

Context.ro arată că Pamfile posta încă din august mesaje prin care încerca să strângă „1.000 de Lupi”. Chema „bărbați curajoși” care să iasă în stradă și să participe la acțiunea pe care o pregătea. Pamfile vorbea despre strângerea a 1.000 de bărbați curajoși, dispuși să meargă „până la capăt” pentru Hristos și pentru cauza lui Călin Georgescu. Grupul era denumit de el „Lupii României”. Discursul său vorbea despre o „chemare” sfântă, eroi, luptă și sacrificiu.

Potrivit minutei instanței, Pamfile are studii gimnaziale, nu are ocupație și este cunoscut cu antecedente penale.

Îndemnuri la confruntare cu vidanje și tractoare

Cu câteva zile înainte de manifestația din 15 septembrie, mesajele au devenit mai directe. Pamfile le cerea urmăritorilor să vină la București inclusiv cu tractoare și vidanje. Cu o zi înaintea protestului le transmitea că le-a lăsat „semne” în clipurile sale de pe rețele.

Într-un alt live vorbea despre posibilitatea confruntării cu forțele de ordine: „Mai bine ne batem cu jandarmii, decât cu rușii”. Imediat după aceea spera să nu se ajungă la o asemenea confruntare. Un alt mesaj era mobilizator: „Blocați tot! Ei au gaze, noi le dăm ce trebuie!” Pamfile se afla în Piața Victoriei din seara precedentă manifestației. Își chema adepții să vină fizic în stradă cu orice dotări pot.

Procurorii au deschis un dosar pentru instigare publică în legătură cu mesajele difuzate înaintea protestului. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București în cadrul anchetei mai ample privind tensiunile din Piață.

„Lup” la bustul gol în mijlocul violențelor

Pe 15 septembrie, a fost prezent în zona în care protestul a luat amploare. Imaginile surprinse în Piața Victoriei îl arată la bustul gol în timpul confruntărilor dintre manifestanți și jandarmi. Anchetatorii l-au indicat drept unul dintre principalii instigatori.

O parte dintre participanți au atacat forțele de ordine. Potrivit Parchetului, asupra jandarmilor au fost folosite țevi metalice, bâte, bucăți de bordură, sticle și garduri metalice. 10 jandarmi au fost răniți, autospeciale și alte bunuri fiind avariate. Pe de altă parte, jandarmii au gazat în mod repetat manifestanții.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a lui Ciprian Ștefan Pamfile. Judecătoria Sectorului 1 a respins solicitarea și a decis plasarea lui în arest la domiciliu pentru 30 de zile, până la 15 octombrie inclusiv. Instanța i-a impus purtarea permanentă a unui dispozitiv electronic de supraveghere și i-a interzis folosirea rețelelor sociale, inclusiv Facebook, Instagram și TikTok. Hotărârea putea fi contestată.

Pamfile intrase în atenția procurorilor chiar înainte de incidentele din Piața Victoriei. În 12 octombrie 2025, acesta a pătruns pe teren în timpul meciului România-Austria de pe Arena Națională. Ulterior a susținut că a făcut-o pentru a-și arăta tatuajul cu Iisus Hristos de pe piept și a transmite un mesaj religios. Jandarmeria l-a amendat cu 500 de lei și i-a interzis accesul pe stadioane timp de un an.

Pamfile participase anterior și la proteste anti-Covid și antivaccinare, ulterior devenind o prezență constantă la manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu.

Mesaje cu referințe la extrema dreaptă

În mod evident, discursul său online amestecă frecvent politica, istoria și religia. În materialele sale invocă o „chemare”, despre îndeplinirea „voii Domnului” și despre o luptă pe care el și „Lupii României” ar trebui să o ducă împotriva celor pe care îi numește „trădători”.

În imaginile video de pe rețele, Pamfile apare în secvențe de promovare a lui Călin Georgescu și a unor mesaje favorabile Mișcării Legionare. De asemenea, mai spune sursa citată, este apropiat și de gruparea naționalistă NOI Românii, ai cărei membri au apărut în materiale asociate unor simboluri neonaziste și de extremă dreaptă.

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