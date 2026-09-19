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Marea șansă a României, pe fondul reducerii trupelor din Europa ale SUA. Cristian Diaconescu explică ce i-ar convinge pe americani

Marea șansă a României, pe fondul reducerii trupelor din Europa ale SUA. Cristian Diaconescu explică ce i-ar convinge pe americani
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Statele Unite ale Americii își reduc substanțial trupele din Europa, decizie care face parte din strategia Casei Albe sub administrația Trump. Totuși, România are șansa ei, susține fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, care explică ce ar conta foarte mult în ochii americanilor în contexul relației bilateriale deosebite dintre cele două țări.

Presa din Statele Unite a anunțat intenția Administrației Trump de a reconfigura trupele americane din Europa. Decizia va însemna reducerea efectivelor, pe ansamblu, cu până la 40.000 de soldați.

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Pe 7 noiembrie va fi comunicat planul SUA

Totuși, România ar putea avea o poziție favorabilă chiar și în acest context complex. Explicația acestei oportunități a oferit-o Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, într-o intervenție la Digi 24.Fostul consilier afirmă că România ar putea fi implicată într-o decizie aflată între primele 3 pe agenda de securitate a Casei Albe.

„Până în acest moment nu există discuții în legătură cu poziționarea americană. Nuclear, naval, aerian și pe servicii de informații. Da, trebuie să ne uităm extrem de atent. 7 cu 24 sunt reprezentanți europeni astăzi la Washington. Pentru că în jurul datei de 6 noiembrie planul va fi concretizat și va fi comunicat. Din punctul nostru de vedere, după părerea mea, este o temă în primele 3 pe agenda de securitate”, a argumentat Cristian Diaconescu.

România ar putea cere o bază permanentă americană

Ținând cont de relația bilaterală foarte bună cu SUA, mai ales pe plan militar și de securitate, țara noastră ar putea solicita o prezență americană permanentă. De exemplu o bază la Constanța, a mai spus fostul ministru de Externe.

„Pot să vă spun că baza relației bilaterale este una foarte bună cu Statele Unite, mai ales în domeniul militar și de securitate. Poporul român este proamerican. La ei contează foarte mult în relația interstatală. Ar fi fost și cred că este și acum o disponibilitate în a deschide o bază permanentă în România. Pe scurt, România ar trebui să ceară la Constanța o bază permanentă americană”, a subliniat fostul ministru de Externe.

În prezent, se estimează că Polonia va deveni principalul aliat al SUA pe Flancul Estic al NATO. Polonia va beneficia de intenția Statelor Unite de a-și recalibra forțele militare din Europa. Noua inițiativă vizează înființarea unei baze oficiale permanente a armatei terestre a SUA în țara vecină.

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