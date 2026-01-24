Prima pagină » Actualitate » Alertă pentru utilizatorii Gmail. 149 de milioane de conturi au fost expuse online

A fost emisă o alertă pentru utilizatorii Gmail. Potrivit datelor, circa 149 de milioane de conturi au fost expuse online, în urma unei scurgeri de date masive. Nu este prima oară când are loc o astfel de situație. O breșă de securitate a existat și în noiembrie 2025, când sute de milioane de conturi au fost expuse. 

Un cercetător de top în domeniul securității datelor a avertizat că aproximativ 48 de milioane de conturi Gmail au ajuns să fie publicate în spațiul online. Jeremiah Fowler a descoperit o bază de date care conține 149 de milioane de nume de utilizator și parole furate pentru site-uri de top, colectate de la „victime din întreaga lume”. Dezvăluirile le-a făcut pe blogul personal.

Milioane de conturi au fost compromise

Un purtător de cuvânt al Google a declarat pentru Daily Mail că gigantul tehnologic era la curent cu rapoartele despre setul de date „care conținea o gamă largă de date de autentificare, inclusiv unele de la Gmail” și că breșa de securitate nu era nouă.

„Aceste date reprezintă o compilație de jurnale de «infostealer», acreditări colectate de pe dispozitive personale de către programe malware terțe, care au fost agregate în timp.

Monitorizăm continuu acest tip de activitate externă și avem implementate protecții automate care blochează conturile și forțează resetarea parolelor atunci când identificăm acreditări expuse”, a explicat purtătorul de cuvânt al Google.

Jeremiah Fowler a recomandat ca utilizatorii să își actualizeze sistemul și software-ul de securitate, să verifice permisiunile aplicațiilor și să instaleze aplicații doar din magazinele oficiale de aplicații.

Platforme cu conturi compromise:

  • Gmail – aproximativ 48 de milioane
  • Facebook – 17 milioane
  • Instagram – 6,5 milioane
  • Yahoo – 4 milioane
  • Netflix – 3,4 milioane

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

