Jocul Roblox, platforma unde pedofilii racolau victime fără să fie deranjați de cineva, introduce noi măsuri de securitate pentru a proteja copiii. Și asta după ce împotriva Roblox au fost depuse zeci de plângeri penale, iar 300.000 de utilizatori au cerut garanții că abuzurile sexuale nu vor mai avea loc.

Sute de mii de copii din România au conturi pe această aplicație, alături de alte zeci de milioane din întreaga lume, potrivit Antena 3.

Roblox a devenit un joc periculos pentru copii. Numărul atacurilor cibernetice a crescut alarmant

Roblox, un joc video, aparent inocent și pentru copiii de toate vârstele, s-a transformat într-un teren de vânătoare profitabil pentru infractorii cibernetici. Experții în securitate cibernetică le recomandă părinților să fie precauți pentru a nu-și expune copiii la riscurile tot mai mari cu care se confruntă în mediul virtual.

Atacurile cibernetice s-au înmulțit alarmant, potrivit Kaspersky.com, care – numai în anul 2024 – a detectat peste 1,6 milioane de tentative de atac cibernetic, deghizate în fișiere legate de Roblox. În ultimii trei ani, 34.000.000 de conturi ale utilizatorilor Roblox (autentificări și parole) au fost compromise de programe malware și s-au scurs pe dark web.

Cum sunt păcăliți jucătorii

Roblox, cu 88 milioane de jucători în fiecare zi, este mai mult decât un simplu joc. Este un loc de socializare digitală pentru copiii și adulții de toate vârstele din întreaga lume, dar – din păcate – publicul tânăr este tot mai expus în fața pericolului: infractorii cibernetici deghizează malware-ul în mod-uri, cheat codes pentru a trișa sau generatoare gratuite de monede în joc.

Cea mai mare escrocherie o reprezintă modalitatea de a încasa gratuit monede sau tokenuri necesare în joc. Utilizatorilor li se cere să introducă ID-ul jocului sau numele de utilizator, selectând platforma preferată (Android, iOS, Windows, PlayStation, Xbox sau Nintendo).

După ce parcurg diverse sarcini de „verificare” și răspund la sondaje, jucătorii obțin premiul, care ar putea include un nou iPhone, PlayStation, etc. Cu toate acestea, pentru a primi premiul, victimele sunt rugate să plătească pentru livrare. După ce plătesc, jucătorii pierd banii și nici nu primesc premiul.