Prima pagină » Actualitate » Noi sisteme de protecție pentru copiii care se joacă Roblox, locul unde pedofilii racolau victime. Sunt sute de mii de conturi, în România

Noi sisteme de protecție pentru copiii care se joacă Roblox, locul unde pedofilii racolau victime. Sunt sute de mii de conturi, în România

20 ian. 2026, 05:45, Actualitate
FOTO - Profimedia

Jocul Roblox, platforma unde pedofilii racolau victime fără să fie deranjați de cineva, introduce noi măsuri de securitate pentru a proteja copiii. Și asta după ce împotriva Roblox au fost depuse zeci de plângeri penale, iar 300.000 de utilizatori au cerut garanții că abuzurile sexuale nu vor mai avea loc.

Sute de mii de copii din România au conturi pe această aplicație, alături de alte zeci de milioane din întreaga lume, potrivit Antena 3.

FOTO – Captură video: Antena 3

Roblox a devenit un joc periculos pentru copii. Numărul atacurilor cibernetice a crescut alarmant

Roblox, un joc video, aparent inocent și pentru copiii de toate vârstele, s-a transformat într-un teren de vânătoare profitabil pentru infractorii cibernetici. Experții în securitate cibernetică le recomandă părinților să fie precauți pentru a nu-și expune copiii la riscurile tot mai mari cu care se confruntă în mediul virtual.

Atacurile cibernetice s-au înmulțit alarmant, potrivit Kaspersky.com, care – numai în anul 2024 – a detectat peste 1,6 milioane de tentative de atac cibernetic, deghizate în fișiere legate de Roblox. În ultimii trei ani, 34.000.000 de conturi ale utilizatorilor Roblox (autentificări și parole) au fost compromise de programe malware și s-au scurs pe dark web.

Cum sunt păcăliți jucătorii

Roblox, cu 88 milioane de jucători în fiecare zi, este mai mult decât un simplu joc. Este un loc de socializare digitală pentru copiii și adulții de toate vârstele din întreaga lume, dar – din păcate – publicul tânăr este tot mai expus în fața pericolului: infractorii cibernetici deghizează malware-ul în mod-uri, cheat codes pentru a trișa sau generatoare gratuite de monede în joc.

Cea mai mare escrocherie o reprezintă modalitatea de a încasa gratuit monede sau tokenuri necesare în joc. Utilizatorilor li se cere să introducă ID-ul jocului sau numele de utilizator, selectând platforma preferată (Android, iOS, Windows, PlayStation, Xbox sau Nintendo).

După ce parcurg diverse sarcini de „verificare” și răspund la sondaje, jucătorii obțin premiul, care ar putea include un nou iPhone, PlayStation, etc. Cu toate acestea, pentru a primi premiul, victimele sunt rugate să plătească pentru livrare. După ce plătesc, jucătorii pierd banii și nici nu primesc premiul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 20 Ianuarie, calendarul zilei: Paul Stanley împlinește 74 de ani, Lorenzo Lamas 68. Gary Barlow face 55 de ani
07:15
20 Ianuarie, calendarul zilei: Paul Stanley împlinește 74 de ani, Lorenzo Lamas 68. Gary Barlow face 55 de ani
CONTROVERSĂ Ce joc face România față de Republica Moldova și Ucraina? Politolog: La București, aderarea Ucrainei la UE e subiect tabu. Presa maghiară: România se joacă cu focul
06:30
Ce joc face România față de Republica Moldova și Ucraina? Politolog: La București, aderarea Ucrainei la UE e subiect tabu. Presa maghiară: România se joacă cu focul
ACTUALITATE Valentin Stan: Neptun Deep poate să fie securizat sub articolul 5 al NATO cu o navă și 2 militari
06:02
Valentin Stan: Neptun Deep poate să fie securizat sub articolul 5 al NATO cu o navă și 2 militari
EXCLUSIV Primarii din orașele cu termoficare își strigă disperarea către Ilie Bolojan: „Nu mai putem suporta subvențiile. Vor îngheța oamenii în case. Și el lua subvenție când era primar”
06:00
Primarii din orașele cu termoficare își strigă disperarea către Ilie Bolojan: „Nu mai putem suporta subvențiile. Vor îngheța oamenii în case. Și el lua subvenție când era primar”
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, șeful PSD, aruncă bomba serii: „Sigur că scârțâie această coaliție. Nu E vorba numai de primul ministru, este vorba și de alte partide, în speță de USR”
23:04
Sorin Grindeanu, șeful PSD, aruncă bomba serii: „Sigur că scârțâie această coaliție. Nu E vorba numai de primul ministru, este vorba și de alte partide, în speță de USR”
VIDEO Calorifere aproape reci, dar facturi mari la întreținere. Mulți bucureșteni ar putea plăti chiar și 1.000-1.200 de lei pe căldura care nu prea există
22:37
Calorifere aproape reci, dar facturi mari la întreținere. Mulți bucureșteni ar putea plăti chiar și 1.000-1.200 de lei pe căldura care nu prea există
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
DOLIU în televiziune! A murit jurnalista Monica Tripon
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
„Nu ne vom lăsa presați. Rămânem ferm pe poziții”, a transmis premierul Groenlandei
ACTUALITATE Valentin Stan: Trebuie să avem oameni capabili care să construiască zone de siguranță ale României și să nu vulnerabilizeze securitatea națională
07:00
Valentin Stan: Trebuie să avem oameni capabili care să construiască zone de siguranță ale României și să nu vulnerabilizeze securitatea națională
ECONOMIE Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale
05:00
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale
CONTROVERSĂ Controversele și teoriile conspirației din spatele lui Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos. Ce înseamnă „Marea resetare” propusă de controversatul om de afaceri
05:00
Controversele și teoriile conspirației din spatele lui Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos. Ce înseamnă „Marea resetare” propusă de controversatul om de afaceri
CONTROVERSĂ Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”
23:10
Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”
FLASH NEWS Coaliția stă pe un butoi de pulbere. Sorin Grindeanu spune că îl poate da jos pe Bolojan: „Dacă va fi nevoie, da / Sigur că scârțâie coaliția / Nu este vorba numai de premier, ci și de USR”
22:40
Coaliția stă pe un butoi de pulbere. Sorin Grindeanu spune că îl poate da jos pe Bolojan: „Dacă va fi nevoie, da / Sigur că scârțâie coaliția / Nu este vorba numai de premier, ci și de USR”
TENSIUNI Macron nu vrea ca Franța să adere la „Consiliul Păcii” și îi respinge invitația lui Trump. Care sunt argumentele
22:20
Macron nu vrea ca Franța să adere la „Consiliul Păcii” și îi respinge invitația lui Trump. Care sunt argumentele

Cele mai noi

Trimite acest link pe