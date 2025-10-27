Prima pagină » Tehnologie » Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate

Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate

27 oct. 2025, 20:07, Tehnologie
FOTO - Captură video

Utilizatorii de Gmail au fost îndemnați să își verifice conturile după ce s-a aflat că sute de milioane de parole au fost furate în urma unei breșe de securitate,.

Câte parole de Gmail au fost furate

Expertul australian în cibernetică Troy Hunt, cel care a făcut public incidentul, susține că s-au furat peste 183 de milioane de parole de la conturile de Gmail. Datele obținute însumează 3,5 terabytes, echivalentul a 875 de filme de lungmetraj, HD.

„Toți marii furnizori au adrese de e-mail acolo”, a declarat Hunt, susținând că și utilizatorii de Outlook, Yahoo și alte platforme au fost afectați.

Incidentul s-a petrecut în aprilie, însă abia acum a fost dezvăluit pe site-ul web al expertului Troy Hunt.

Cum poți verifica dacă ți-a fost furată parola

 

Pentru a verifica dacă datele lor au fost compromise, utilizatorii pot accesa site-ul web Have I Been Pwned. Pe prima pagină, se introduce adresa de e-mail și se apasă butonul „Check”.

În josul paginii vor apărea breșele de securitate care au vizat adresa de e-mail, chiar și breșe de securitate de acum un deceniu.

Dacă însă, adresa de e-mail a fost afectată de cea mai recentă breșă de securitate de la Gmail, utilizatorii sunt sfătuiți să își schimbe parola. De asemenea, ar trebui să aibă în vedere activarea opțiunii de conectare în doi pași. Astfel, de fiecare dată când cineva va încerca să se conecteze la contul de Gmail, utilizatorul va primi un mesaj prin care este rugat să confirme autentificarea.

La ce trebuie să fie atenți utilizatori atunci când setează o parolă

Hunt subliniază că nu doar parola asociată contului de e-mail poate fi compromisă, ci și parolele unice asociate adresei de e-mail, de pe alte site-uri unde a fost introdusă. Astfel, dacă contul de Gmail apare ca fiind vizat de breșa de securitate, ar trebui schimbate toate parolele site-urilor și aplicațiilor unde a fost folosită adresa contului.

În general, oamenii se expun unui risc mai mare folosind aceeași parolă pentru toate conturile din online.

