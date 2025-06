Alex Bodi: „Eu n-am văzut proxenet să aibă bani impozitați. Lumea se leagă de ce am făcut acum 13 ani”

Alex Bodi, afaceristul acuzat de proxenetism și care a recunoscut că și-a bătut fosta iubită, a fost invitat la emisiunea „Dan Diaconescu, în direct„, moderată de fostul prezentator OTV, aflat sub control judiciar, după ce a fost acuzat de act sexual cu un minor, în formă continuată, într-un proces ce urmează a fi reluat de la zero.

Alex Bodi a declarat la emisiunea „Dan Diaconescu, în direct” că este deranjat de faptul că publicul îl numește „proxenet”, atunci când își etalează stilul de viață luxos pe social-media.

Bodi a precizat că „lumea” se leagă de „ce-am făcut eu acum 10 ani, 12, 13 ani” și a adăugat, de asemenea: „am un trecut pe care nu l-am negat niciodată”.

„Lumea și-a creat o impresie despre mine și se hrănesc, mai ales ăștia frustrați cu modelul meu, vezi doamne, „proxenet”. Ei se leagă de ce-am făcut eu acum 10 ani, 12, 13 ani. Da, am avut niște chestii, un trecut al meu pe care nu l-am legat niciodată, dar din experiența mea, că am vizitat multe țări, eu n-am văzut niciun proxenet să aibă bani oficiali prin bancă, declarați, impozitați și plătiți la stat.

Eu n am văzut proxenet să aibă bani impozitați. Eu plătesc impozit la tot ce am. Am plătit anul ăsta la ANAF 600 mii de euro.”, a declarat Alex Bodi.