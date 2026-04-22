„U” Cluj s-a calificat în finala Cupei României, iar Alex Chipciu a dat recital după meciul cu FC Argeș. „Îmi dau seama că am îmbătrânit”

Universitatea Cluj s-a calificat în finala Cupei României după ce a trecut de FC Argeș, la Mioveni, în penultimul act al competiției. Învingătoarea s-a decis la loviturile de la 11 metri. După meci, Alex Chipciu a făcut recital prin declarațiile oferite, scrie PROSPORT.

Scorul a fost deschis în minutul 27 de atacantul gazdelor, portughezul Ricardo Matos. Același jucător a înscris din nou în minutul 39, dar reușita a fost anulată după consultarea sistemului VAR. Francezul Oucasse Mendy a egalat pentru U Cluj în minutul 75 și a trimis meciul în prelungiri. Cum nimic nu s-a mai întâmplat, s-a ajuns la penalty-uri, acolo unde clujenii au înscris de cinci ori.

Chipciu: „Ne batem cu toate echipele”

La final, internaționalul Alex Chipciu a făcut show. El și-a amintit că știe arena de la Mioveni încă de când era copil.

Chipciu are în palmares o Cupă, luată cu Steaua, în 2014/2015. A mai jucat o finală, acum trei ani, pierdută în fața lui Sepsi, antrenată de Cristiano Bergodi, în prezent pe banca tehnică a formației ardelene.

„La penalty mereu se întâmplă așa, important e că ne-am calificat. Vrem să facem treabă bună la Sibiu, va fi frumos pentru toată lumea, mai ales pentru suporterii noștri, e aproape Sibiul.

A fost un meci greu, dar din repriza a doua am controlat jocul, puteam să mai marcăm. Teren greu, așa cum am spus de atâtea ori. Trebuie să ne pregătim de următorul meci. CFR se bucură, am jucat 120 de minute. Sunt răgușit că am țipat la arbitru. Și la colegi, la pauză, dar nu la cineva anume, i-am mobilizat. Presiunea vine din toate părțile, de la președinți, de la primar, nu mai primești un fault… Nu vreau să umbresc meciul, îi felicit pe cei de la FC Argeș, au făcut o treabă groavă anul ăsta. Dani Coman a venit, a adus un antrenor inspirat. Piteștiul merită o echipă de nivelul acesta.

Când vin aici îmi dau seama că am îmbrătrânit, văd totul cu alți ochi. Felicitări, au fost adversari foarte buni! Sperăm să câștigăm în Gruia. Vine finala, după aia imediat meciul cu Craiova. Poate la televizor terenul pare bun, dar controlezi greu mingea, ne-am creat ocazii importante și mergem mai departe.

Eram în spatele băncii când au făcut foaia cu jucătorii care execută. Am zis că vreau să bat primul, să iau eu teama de a executa primul. S-a pus Ovidiu primul și bine că a marcat. Acum, că am câștigat, nu o să mai bat niciodată.

E greu să realizăm eventul, nu ne gândim la asta. Craiova are șansă la titlu, noi dacă facem egal ei au prima șansă, meritat, că au condus tot campionatul. Dar noi ne batem cu toate echipele”, a spus Chipciu.

Lefter, erou și în finala din 2024

La rândul lui, portarul Ștefan Lefte spune că nu se consideră eroul Universității Cluj. El a parat ultima execuție a celor de la FC Argeș și joacă o nouă finală de Cupă a României. În 2024, câștiga trofeul cu echipa Corvinul Hunedoara, 5-4 la penalty-uri într-o finală cu Oțelul.

„Nu am calificat doar eu, toată echipa a contribuit, băieții au bătut extraordinar. Așa se câștigă la penalty-uri. Atunci nu am avut atâtea emoții ca azi. Eram sigur că o să scot măcar una, am așa un sentiment mereu. La loviturile de departajare scap de toată presiunea. I-am studiat, dar dintre cei care au executat nu bătuseră înainte prea mult. M-a ajutat și antrenorul nostru cu portarii. A zis să-l aștept și să sar în dreapta, dar la penalty-uri mingea vine ca ghiuleaua.

Cât suntem în luptă, nu ne dăm în spate. Suntem echipă puternică. Am încredere în colegi, staff, totul merge excelent. Nu contează adversara din finală. O finală nu se joacă, se câștigă. Este un derby în Gruia, intens și pentru noi și pentru suporteri. Trebuie să câștigăm să ne menținem în top”, a declarat Lefter.

U Cluj va juca în finală împotriva câștigătoarei din partida Dinamo – Univ.Craiova. Meciul va avea loc joi, la ora 20.30, mai notează ProSport.

