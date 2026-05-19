Ion Cristoiu: Nicușor Dan amână sine die desemnarea unui premier, pentru ca USR să guverneze mai departe

În Pastila sa de marți, 19 mai, gazetarul Ion Cristoiu spune că președintele Nicușor Dan amână sine die desemnarea unui premier, pentru ca USR să guverneze mai departe.

„Ieri au avut loc la Cotroceni, în sfârșit, consultări — consultări cerute de Constituție — ale președintelui cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier, în condițiile în care actualul guvern a căzut la moțiune de cenzură acum două săptămâni. Observ că în presă se folosește termenul „negocieri”, care este un termen impropriu, pentru că, potrivit Constituției, președintele nu negociază. E drept că, înainte vreme, după moțiunea de cenzură din 5 mai, el s-a apucat de o întreprindere de patroană de bordel, de codoașă, de pețitoare, cu câteva partide pe care el le-a desemnat ca fiind prooccidentale, ca să le împace, să le lege, să le vrăjească. Și, evident, nu a ieșit nimic, mai ales că a fost o chestiune anticonstituțională. Dacă erau consultări, să zicem, informale, normal era să fie chemat și AUR, care este, totuși, al doilea partid în Parlament. A luat 20% la alegerile parlamentare.

Ne-am fi așteptat ca președintele României, după consultările de ieri seară, să iasă cu o declarație către națiune, în care să ne anunțe desemnarea premierului. Domnul Nicușor Dan nu a ieșit cu nimic. A postat un soi de comunicat de presă al Administrației Prezidențiale, în care spune că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală. E mai mult decât interesant faptul că nu a ținut o declarație de presă, pentru că, de regulă, așa se întâmplă. A fost așa, un fel de — cum să zic — șterpelire de poșetă, pe sub mână. Adică ne-am interesat noi, jurnaliștii: „Păi, dar s-au terminat consultările?”. Și, cu chiu, cu vai, am găsit acest comunicat. Ce a vrut să transmită Nicușor Dan prin această consemnare, această postare păș-păș, și nu printr-o declarație de presă?

Poate că unii dintre dumneavoastră vor spune că a făcut asta pentru că consultările au fost un eșec, că într-adevăr normal era ca, în urma consultărilor, să fie desemnat un premier. Numai că declarațiile celor care au fost acolo arată că niciun partid nu a venit cu propunerea unui premier. Într-un fel, explicabil, deoarece Nicușor Dan a reiterat — așa cum a reiterat și în comunicat — încă din discuțiile informale solicitarea sa ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată susține un guvern. Am înțeles că acestea sunt discuții informale sau publice și înțeleg că niciun partid nu a venit cu o propunere de premier. Normal, în consecință, președintele nu a avut pe cine să desemneze. Dacă niciunul nu vrea să aibă premier, fiecare și-a prezentat doar poziția față de criză.

Păi, stimați telespectatori, normal era ca partidele să propună, chiar dacă el a zis să vină fiecare cu majoritatea sa. Până la urmă, președintele nu trebuie doar să asculte ce spun partidele, pentru că este anticonstituțional să spui că nu desemnezi până când nu veniți cu majoritate, adică majoritate scrisă, de fapt. Deci consultările se amână sine die. Formarea guvernului, desemnarea premierului, întreaga operațiune de desemnare a premierului nu se explică prin faptul că a fost un eșec sau prin reducerea comunicării publice la acel comunicat, ci prin faptul că Nicușor Dan intenționează să păstreze acest guvern interimar până la alegeri. Normal era ca aceste consultări, care am înțeles că s-au limitat la prezentarea pozițiilor fiecăruia și la cine cu cine nu se combină în Parlament, să fi fost făcute cu două săptămâni în urmă. Marți a fost moțiunea de cenzură, a căzut guvernul.

Miercuri trebuiau să aibă loc aceste consultări. Dacă tot au fost, să zicem, un fel de prefață la consultări sau consultări de ochii lumii. Faptul că nu au avut loc atunci, că s-a tergiversat două săptămâni, că abia acum au avut loc aceste prefațări ale consultărilor și că alte consultări vor mai fi, habar nu am când, când partidele vor deveni responsabile, arată încă o dată că Nicușor Dan tergiversează în mod intenționat desemnarea unui premier, pentru a păstra la putere actualul guvern USR.”, spune Ion Cristoiu.

