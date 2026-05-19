Péter Magyar își începe primul turneu în străinătate. Premierul maghiar pleacă cu trenul în Polonia pentru a repara legăturile Ungariei cu UE

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, începe marți o vizită de două zile în Polonia, prima sa deplasare în străinătate de la preluarea mandatului.

Potrivit Reuters, prim-ministrul polonez Donald Tusk, cu care Magyar se va întâlni miercuri, conduce o coaliție pro-europeană care este la putere în Polonia din 2023, și cu ajutorul căreia a restabilit relațiile cu Bruxelles și a deblocat fonduri în valoare de miliarde de dolari înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

Este o realizare pe care Magyar încearcă să o egaleze după ce a obținut o victorie zdrobitoare asupra lui Viktor Orbán în aprilie. Tusk a fost atunci printre primii lideri mondiali care l-au felicitat pe Magyar. A descris rezultatul ca fiind o lovitură dată regimului autoritar de la Budapesta și parte a unei schimbări în politica Europei Centrale, care se îndepărtează de naționalismul eurosceptic. Într-un mesaj video publicat atunci pe rețelel de socializare, Tusk îi transmitea lui Magyar că era probabil mai fericit decât el.

Relațiile dintre Varșovia și Budapesta s-au deteriorat din cauza divergențelor dintre Tusk și Orbán cu privire la abordarea conflictuală a liderului maghiar față de Ucraina și la relațiile cordiale cu Rusia.

Potrivit Reuters, vizita lui Magyar în Polonia este percepută, în primul rând, ca o relansare simbolică a relațiilor, după o perioadă în care contactele au fost practic înghețate, având ca scop reluarea dialogului pe teme europene și privind Ucraina, a declarat un reprezentant al guvernului polonez.

„Este foarte clar că doresc să readucă relațiile cu Polonia la un nivel foarte bun”, a adăugat oficialul. „Acestea sunt, aș spune, gesturi care demonstrează o revenire la cele mai bune tradiții ale unor relații bilaterale solide.”

De la sud, la nord

În cadrul vizitei sale, Magyar va traversa Polonia, pornind de la Cracovia, în sud, spre capitala Varșovia, pentru a ajunge apoi în orașul portuar de la Marea Baltică, Gdańsk.

Magyar a declarat luni că marți seara va călători cu trenul spre Varșovia pe „o linie feroviară de mare viteză construită cu fonduri europene – de către «maleficul Bruxelles»”, făcând aluzie la retorica anti-UE a lui Orbán.

El a spus că decizia sa de a testa rețeaua feroviară poloneză s-a înscris în dorința de a construi, în viitor, o legătură de mare viteză între Varșovia și Budapesta.

Magyar va fi însoțit de o serie de miniștri, printre care ministrul de externe Anita Orban, ministrul economiei și energiei Istvan Kapitany, ministrul transporturilor și investițiilor David Vitezy și ministrul apărării Romulusz Ruszin-Szendi.

„Domeniile de competență ale miniștrilor participanți determină, în mod firesc, orientarea discuțiilor”, a declarat Magyar.

Magyar s-a angajat să pună capăt dependenței Ungariei de energia rusă până în 2035, iar energia va fi pe agenda de lucru a Poloniei.

„Aceasta este o chestiune prioritară pentru ambele țări, criza petrolului reprezentând o provocare majoră”, a declarat Magyar.

Varșovia intenționează să ofere Budapestei acces la GNL din SUA prin intermediul unui nou terminal din Gdańsk, care urmează să devină operațional în 2028, a declarat o sursă bine informată în această privință.

Orlen (PKN.WA) vinde deja GNL din SUA către Ucraina. Varșovia intenționează, de asemenea, să discute despre sprijinul acordat Ucrainei, precum și despre viitorul cadru de cooperare în cadrul Grupului de la Vișegrad, format din țările din Europa Centrală, au declarat oficialii.

Guvernul Ungariei dorește sprijinul Poloniei în cadrul negocierilor privind deblocarea fondurilor UE, întrucât ambele țări s-au confruntat cu dispute similare legate de statul de drept.

