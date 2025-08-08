Prima pagină » Actualitate » Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia

08 aug. 2025, 13:15, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Alexndra Ionela Trebe, o tânără româncă în vârstă de 29 de ani, a murit pe loc pe un drum din Italia, în urma unui grav accident de mașină. Tragedia a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, la Comacchio, o comună din provincial Ferrara.

Accidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, pe strada Panoramica Acciaioli. Conform publicației Corriere di Bologna, Alexandra călătorea ca pasageră într-o Toyota, condusă de un Italian în vârstă de 26 de ani, când, din motive aflate încă în curs de investigare, mașina s-a izbit violent de un Renault la volanul căruia se afla un tânăr de 19 ani, alături de două fete minore.

Într-o secundă, totul s-a transformat într-un haos de metal, sânge și sierene. Astfel, la fața locului au intervenit echipajele de la 118, cu două ambulanțe, o unitate medicală și elicopterul SMURD. Alături de ai au mai acționat și pompierii, care au scos răniții din fiarele contorsionate ale mașinilor și au asigurat zona și carosabilul. Din păcate însă, pentru Alexandra nu s-a mai putut face nimic. Ea a murit pe loc din cauza rănilor grave suferite la impact.

În viață, însă grav rănit, este tânărul de 26 de ani aflat la volanul Toyotei. El a fost transportat cu elicopterul, în cod roșu de urgență, la spitalul Maggiore din Bologna, unde acum este internat. Miraculos însă, cei trei pasageri ai celuilalt autoturismau scăpat nevătămați.

La locul accidentului au sosit și două patrule de carabinieri din compania Comacchio. Până în zorii zilei, militarii au făcut cercetările necesare ca să reconstituie cu exactitate dinamica tragediei. Procurorul de serviciu Stefano Longhi, de la Parchetul din Ferrara, a dispus transferul corpului tinerei de 29 de ani la medicina legală a spitalului Sant’Anna din Cona, acolo unde se află acum la dispoziția autorităților judiciare.

Strada pe care a avut loc accidentul, Panoramica Acciaioli, nu este la prima nenorocire de acest gen. Atât de frecvente sunt accidentele în zonă încât, de ceva vreme, unii oameni au început să o numeascășoseaua blestemată„. Alexandra ar fi împlinit 30 de ani pe 29 august.

